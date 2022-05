Presunto taxista intenta abusar de joven dentro de la unidad

Una intensa movilización policiaca se llevó a cabo a la altura Adonahi en el lado oriente de la ciudad debido a la denuncia de una menor que dijo ser violentada dentro de una unidad de transporte; los encargados del orden al ver que la fémina no quería hablar pidieron el apoyo a las autoridades competentes y arribaron al sitio para resguardar a la dama que fue trasladada a su domicilio.

Trascendió de manera oficial que la dama abordó el taxi y cuando empezó a desviarse empezó a interrogar al conductor quien comenzó a violentarla dentro de la unidad; la dama fue arrojada en dicha colonia en donde rápidamente los vecinos comenzaron a apoyarla y fueron los que pidieron el apoyo de los uniformados.





Existe una información que dice que la mujer venía desde villaflores sin embargo los uniformados no recibieron dicha información pues que la dama, de nombre Jennifer de 16 años de edad no quiso dialogar con nadie más que con las féminas del Unevig quienes la llevaron a su domicilio y le pidieron que denunciara a su agresor para que no quede impune.

Por ahora, los ciudadanos reprochan el trabajo de los conductores de taxi pues en los últimos días se han recibido varios reportes de violencia por parte de esta forma de transporte en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; al final, los uniformados pidieron a las personas que se retiraran del lugar para evitar el intenso tráfico en esta colonia.