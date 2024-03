Motonetos son vistos nuevamente en la zona sur de San Cristóbal

Presuntos motonetos intimidaron a la población con recorridos en la zona sur-poniente y norte de San Cristóbal de las Casas, de acuerdo a las imágenes quién fue grabado por uno de los habitantes, se observaron la gran fila de motonetos quienes recorrieron la noche de ayer viernes en San Cristóbal de las Casas.

El recorrido partió en la zona norte y recorrieron varias calles de la zona, así como el periférico sur y norte, la población les causó miedo y temor porque desconocían qué es lo que está ocurriendo al ver la presencia del grupo de motonetos en las calles de la ciudad.

Más tarde se supo que este recorrido fue con la finalidad de brindarle homenaje a uno de sus compañeros quién presuntamente fue localizado sin vida la noche de ayer viernes en el fraccionamiento de la Esperanza de la zona sur de San Cristóbal, el joven de aproximadamente 22 años de edad se desconoce la causa de su muerte y se desconoce cómo fueron los hechos, pero fue localizado sin vida en su cuarto.

En el lugar no se presentaron elementos de grupo interinstitucional conformado por el ejército, la guardia nacional, policía estatal y municipal, quienes a diario realizan sus patrullajes en todas las calles de San Cristóbal de las Casas, tampoco no permitieron la presencia de la autoridad correspondiente sino que los familiares se hicieron cargo para darle cristiana sepultura el día de mañana domingo, fue así que el grupo de motonetos recorrieron las calles y los mismos habitantes confirman que no hubo detonaciones de armas de fuego.