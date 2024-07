¡No los pueden rescatar! Retenidos siguen en escuela de Tzanembolom

A ocho días de permanecer retenidos, los pobladores de la fracción Tzanembolom, en el municipio de San Pedro Chenalhó, colindante con Pantelhó, no han logrado ser rescatados del lugar donde se encuentran refugiados. El primer intento de rescate se registró la tarde de ayer martes por parte del personal de Protección Civil, pero fracasó debido a los constantes disparos de armas de fuego en la zona. Además, las autoridades locales son las que deben autorizar el ingreso del cuerpo de emergencia.

En entrevista telefónica, uno de los habitantes de San Pedro Chenalhó afirmó que es imposible que personal de Protección Civil intente rescatar a las 97 personas que permanecen refugiadas en la fracción Tzanembolom, debido a que los disparos continúan en las montañas. Las autoridades de la localidad son responsables de autorizar el ingreso de cualquier persona.

Policiaca ¡Macabro hallazgo! Torso humano fue localizado en el Gancho, Suchiate

Por lo tanto, el personal de Protección Civil deberá estar atento para rescatar a las 97 personas, aunque actualmente no existen las condiciones adecuadas para ello. Lo más lamentable es que no hay comida para todos los refugiados en la localidad. "No hay garantías para que el personal de Protección Civil entre al lugar", comentó.

"Ayer fracasaron; el personal de Protección Civil no pudo acceder para sacar a los retenidos en la fracción Tzanembolom. Los habitantes de la fracción no permiten la entrada de nadie hasta que ellos lo autoricen. Entonces, Protección Civil podrá ingresar. En total, entiendo que son 97 personas, entre adultos, ancianos y niños. Repito, no hay condiciones para entrar al lugar", concluyó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️