Rescatan a puercoespín en Tuxtla Gutiérrez

En la colonia Alianza Popular de Tuxtla Gutiérrez, personal de Protección Civil Municipal rescató a un puercoespín que se encontraba en las ramas de un árbol de papaya. Este mamífero, perteneciente a la familia de los roedores, había trepado al árbol para escapar de una jauría de perros callejeros.

La presencia del puercoespín fue advertida a través de redes sociales. Protección Civil intervino en el rescate, enjaulando al animal mediante técnicas de control y manejo adecuadas. Posteriormente, el puercoespín fue entregado a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para su recuperación.

El rescate tuvo lugar en la 2a Sur y Calzada Campiñas del Carmen, en la entrada de la colonia Alianza Popular Laborante, colindante con la colonia Unidad Antorchista.

¿Qué es un puercoespín?

El término "puercoespín" se utiliza comúnmente para designar a varias especies de mamíferos roedores del suborden de los histricomorfos. Este nombre proviene de las púas que cubren su piel y no tiene un significado taxonómico específico, abarcando géneros de dos familias distintas, Erethizontidae e Hystricidae, que no están especialmente relacionadas. A pesar de su nombre común, los puercoespines no tienen parentesco con los cerdos.

