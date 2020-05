Roban a comerciante a plena luz del día en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Gustavo H. originario de Tehuacán, estado de Puebla, lamentó la inseguridad que se mantiene por las calles de San Cristóbal, y la falta de presencia policiaca, luego de que este sábado a plena luz del día, fuera asaltado.

Narró que fue pasada las 12 del día, cuando al encontrarse sobre el boulevard Juan Sabines, donde se encuentra una terminal de camiones, dos sujetos de avanzada edad, lo encañonaron y después de quitarle su mercancía, dinero y pertenencias, se dieron a la fuga.

“Vine a dejar un poco de ropa típica, que es a lo que nos dedicamos y me hicieron esto, es la primera vez que me pasa y le pasa a los compañeros”, refirió.

Aunque no reveló el monto de los robado pidió a la policía municipal mantenga puntos estratégicos de vigilancia, ya que por la pandemia que ha dejado las calles más vacías, nadie de los curiosos le brindo atención o auxilio, “y si esto pasa de día, no me quiero imaginar que ocurre de noche”, finalizó.

/BJ