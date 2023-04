El norte de San Cristóbal en tragedia: dos muertos más en esta zona de peligro

San Cristóbal de Las Casas.- Otra tragedia más en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, luego de que dos personas perdieron la vida al caer presuntamente accidental en un pozo profundo de aproximadamente 10 metros ocurrido la tarde de este miércoles y es así que esta tragedia se suman dos muertos más en la ciudad, diferentes cuerpos de seguridad y de emergencia acudieron al lugar.

Después de las 17 horas de este miércoles reportaron a diferentes cuerpos de seguridad y de emergencia donde fueron informados que dos personas habían caído en un pozo de agua en la Colonia irregular Santa Catarina donde eran anteriormente las oficinas del Instituto Nacional indigenista en la zona norte de San Cristóbal.

Los mismos habitantes de la colonia señalaron que una persona había caído / Foto: Cortesía

De acuerdo reportes de los mismos habitantes de la colonia señalaron que una persona había caído dentro del pozo pero al ver la desesperación otra persona se lanzó para tratar de salvarlo pero esta también se ahogó y pierde la vida de manera instantánea, y una tercera persona se lanzó pero afortunadamente fue rescatado con vida.

Más tarde se presentaron paramédicos de Protección Civil así como elementos de la policía municipal quienes se percataron de lo sucedido y dieron parte a las autoridades ministeriales para dar fe de lo ocurrido.

Más tarde se presentaron paramédicos de Protección Civil así como elementos de la policía municipal / Foto: Cortesía

Hasta esta tarde no se habían presentado elementos de la fiscalía de justicia indígena para dar fe del hecho, pero trasciende que los familiares de los dos occisos no permitirán que sea trasladado al SEMEFO porque ellos se rigen a sus usos y costumbres y en este tipo de accidentes no permiten que el ministerio público traslade al planchón del SEMEFO porque violarían sus usos y costumbres.

