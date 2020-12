Se sale de la cinta asfáltica una camioneta quedando volcada

CINTALAPA.- Una camioneta tipo estaquita de la marca Nissan se salió de la cinta asfáltica y terminó volcándose, en un hecho ocurrido la mañana de este lunes en el tramo carretero que conecta El Cero y Rancho Bonito.

Automovilistas que pasaban por la zona reportaron que la camioneta estaba de costado entre la maleza, presumiendo que habían personas lesionadas, por lo cual se activaron los servicios de emergencia y de seguridad.

Personal de Protección Civil fueron los primeros en llegar a la zona del barrio San Marcos en donde le brindaron los primeros auxilios al conductor de la camioneta de nombre José Luis “N” de 23 años de edad, originario de la colonia Ortiz Rubio del municipio de Jiquipilas, quien por fortuna resultó ileso del incidente y pidió no ser trasladado a una instancia médica para valoración, pues dijo que estaba en perfecto estado.

Tras no encontrar lesión alguna en el conductor y notar que la camioneta no estorbaba a la circulación, los brigadistas de PC procedieron a retirarse del lugar, no sin antes avisar a las autoridades viales para que pudieran acudir a hacerse cargo de la situación.

Sin embargo el dueño de la camioneta pudo conseguir que su unidad fuera retirada antes de que llegara personal de Caminos, por lo que al notar que el funcionamiento de su unidad no había sufrido daños, se trasladó en la misma para retirarse de la zona del siniestro.