Sin respuestas claras sobre el caso de Paola Jazmín

Sin responder a la exigencia de la madre de Paola Jazmín Ocampo Alcázar, víctima de feminicidio, el director de la Escuela David Gómez, José Ángel Medrano Samayoa, de acuerdo con la madre, Flor Emilia Alcázar Coutiño, tanto el director como el personal docente y administrativo tienen mucho que decir sobre los hechos en los que perdió la vida su hija el 7 de diciembre del 2022.

El Heraldo de Chiapas estuvo presente en las instalaciones de la Escuela Primaria David Gómez ubicada en la quinta norte esquina con doce poniente en el barrio el Magueyito, para buscar la versión del director o de alguno de los docentes pero nadie salió, nadie atendió, la madre de la víctima señala a todos los director de la escuela en su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La madre de la víctima cree que la dirección de la escuela y el personal docente tiene mucho que decir sobre los hechos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

No fue posible tener la versión de la dirección de la escuela y del personal docente, no obstante que han declarado ante la Fiscalía General del Estado en la carpeta de investigación por el feminicidio cometido contra Paola Jazmín Ocampo Alcázar, dónde la madre exige justifica.

El reclamo de los familiares es que no haya impunidad, sino que se aplique todo el peso de la ley a los responsables, la madre de la víctima cree que la dirección de la escuela y el personal docente tiene mucho que decir sobre los hechos en los que perdió la vida Paola Jazmín Ocampo Alcázar el 7 de diciembre del 2022.

Te puede interesar: Esto es lo que debes saber del caso de Paola Yazmín

Los familiares no han encontrado satisfacción en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, considera que no se han logrado los avances sustantivos en las indagatorias, prevalece la omisión y la negligencia de las autoridades y del personal docente de la Escuela Primaria David Gómez, hay desconfianza, el reclamo es de justicia.

"El director de la escuela debe saber porque falleció Paola Jazmín, no me han informado nada, ni en la escuela, ni en la fiscalía, pedimos que sigan las investigaciones hasta las últimas consecuencias y no den carpetazo al caso de feminicidio contra Paola Jazmín Ocampo Alcázar", insistió la madre.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️