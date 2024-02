Taxista asaltante es detenido por pobladores de Teopisca

Municipios Ambientalistas realizan marcha en defensa de los humedales en San Cristóbal

El taxista se dedica a robar y asaltar a usuarias en el municipio de Teopisca, según la denuncia de una víctima que fue golpeada. La víctima señaló que el taxi pertenece a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La agresión ocurrió cuando ella resistió ser asaltada. Afortunadamente, logró identificar el número económico del taxi. Horas después, indígenas detuvieron al presunto asaltante.

La afectada relató que fue golpeada por el conductor mientras se dirigía a la ciudad de Teopisca. Desconoce el motivo de la agresión, ya que solo pretendía trasladarse de un lugar a otro. A pesar del percance, logró detectar que el taxi tiene el número económico 0892. El presunto asaltante se dirigió hacia Betania, municipio de Teopisca.

El presunto taxista asaltante fue detenido por pobladores de diversas comunidades / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Municipios Aumenta preocupación en Tonalá y Arriaga por llegada de migrantes

"Me golpeó porque me resistía al asalto y me dio un puñetazo en la cara. El taxi tiene el número económico 0882 y tiene franjas rojas. Me dejó tirada y golpeada. Pido que se investigue y se detenga al taxista", denunció la afectada.

El incidente ocurrió la noche del domingo en el tramo carretero federal Teopisca-San Cristóbal. El taxista amenazó y golpeó en el ojo a la víctima, dejándola inconsciente por unos segundos. Luego, el conductor se dio a la fuga hacia la comunidad Betania. Afortunadamente, la víctima pudo anotar el número económico.

Más tarde, se informó que los pobladores de varias comunidades detuvieron al presunto asaltante. Recibieron la denuncia de la víctima de manera oportuna y se comunicaron con los transportistas por radio móvil. Lograron detener al taxista, quien será presentado ante las autoridades correspondientes.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️