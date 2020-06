Taxista chocó su unidad para evitar ser asaltado

San Fernando.- Un taxista de la capital chiapaneca terminó por estrellar su unidad cuando estaba por llegar a la colonia 16 de septiembre de esta localidad, esto luego de referir que los pasajeros intentaron asaltarlo, lastimándole el cuello con una navaja. En el hecho una mujer logró ser detenida.

El incidente ocurrió la noche de este jueves, en el cual el chofer del transporte refirió que levantó a unas personas en la zona del parque de la marimba, y quienes le pidieron un servicio a la colonia 16 de septiembre de esta localidad, por lo que inició el viaje.





Añadió que iba contento porque ganaría sus 150 pesos por dicho viaje, sin pensar lo que pasaría y es que antes de llegar al destino, uno de los pasajeros colocó una navaja en el cuello del taxista y lo amenazó, por lo cual el transportista comenzó a suplicar que no le hicieran nada, mientras pensaba como poder salvarse de la situación, explicó.

Fue así que no tuvo otra opción que estrellar su taxi (número económico 57 de la corporación Monte Real) contra un poste, en una acción que le valió zafarse de quien le ponía la navaja, aunque no evitó que el filo del arma punzo cortante lo cortara levemente en el cuello.





Los presuntos asaltantes se vieron sorprendidos con esta acción del taxista, por lo que de inmediato bajaron de la unidad y emprendieron la huida, sin embargo una dama que iba con ellos no pudo escapar, siendo atrapada por el transportista.

Vecinos de la zona que escucharon el choque, salieron a ver que pasaba y al escuchar los gritos de auxilio del taxista, salieron a ayudarlo, y allí fue donde explicó todo lo que había pasado.

El taxista hizo referencia a que tiene familia y que gracias a Dios no le pasó nada grave, “porque esto que me pusieron en el cuello era para matarme pero gracias a Dios no lo lograron”, gritaba el conductor mientras mantenía sujetada a la mujer.

La chica, quien se veía en aparente estado de ebriedad, afirmaba que ella no había hecho nada, sin embargo elementos policiacos se la llevaron a la comandancia para tomar sus datos y ponerla a disposición del ministerio publico, a fin de que se inicien con las investigaciones y enfrente una denuncia formal en su contra, además de que sugerirle que es importante que diga quienes eran sus acompañantes.





