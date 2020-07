Timadores le peinaron la beca a joven estudiante

Cintalapa.- Una joven se quedó sin su beca tras haber sido timada por una pareja, quien a cambió de su dinero le entregó un paquete con recortes de periódicos, en un hecho registrado la tarde de este jueves.

La joven estudiante había acudido al centro de la ciudad a recibir su beca Benito Juárez en compañía de su tía, cuando una pareja se les acercó e inició con su plan de convencimiento para que les entregaran su dinero a cambio de lo que parecía ser un fajo de billetes, detallaron los informes.

La joven y la tía terminaron aceptando el intercambio, por lo que entregaron su recurso para recibir el fajo, pero cuando quitaron la liga pudieron darse cuenta que eran puros recortes de periódico, y que solo tenía dos billetes en la parte de enfrente.

Tras darse cuenta que habían sido timadas, las afectadas pidieron el apoyo de la policía, por lo cual miembros de seguridad se acercaron a las víctimas, quienes informaron que les habían quitado su dinero, una mujer de blusa rosa y un hombre con camisa negra.





Los efectivos de seguridad comenzaron a realizar rondines por toda la zona, a fin de poder encontrar a los timadores, sin embargo no tuvieron rastro alguno de los estafadores.

Fue así que la joven estudiante y su tia, no tuvieron más que tragarse el coraje y volver a su hogar, con la resignación de haber perdido su dinero, al tiempo que autoridades hicieron un llamado para que no hagan ningún tipo de cambio de recursos con personas desconocidas, pues no es la primera vez que se aplica el mismo modus operandi para quitar el dinero de la gente