Timan a ingeniero con 150 mil pesos

Tuxtla Gutiérrez. Cerca de las 15:00 horas de este lunes fue reportado el asalto a un cuentahabiente en las inmediaciones del parque deportivo Caña Hueco, ubicado sobre la prolongación de la 5 norte y bulevar Belisario Domínguez.

Según el centro de control, comando, cómputo y comunicación a un hombre le fue arrebatado dinero en efectivo por otro sujeto armado.

Ésta versión se descartó cuando los uniformados contactaron con el agraviado y éste mencionó que se trató de un presunto fraude.

"Yo entregué en días anteriores 150 mil pesos en efectivo, a otro ingeniero donde se supone íbamos hacer socio de una constructora, posteriormente me contacte con él y pedí la devolución del dinero, hoy quedamos que me entregaría, al llegar al lugar acordado este no me entregó nada y huyó " dijo el afectado Roll "N" de 22 años.

Al no ser un acto de flagrancia los policías optaron por recomendar al joven ir al Ministerio público en turno para levantar su denuncia correspondiente.