Tormenta Nadine cobra su primera víctima en San Juan Chamula

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante 24 horas en la región Altos de Chiapas, provocado por la tormenta tropical Nadine, un indígena de la etnia tsotsil en el municipio de San Juan Chamula, perdió la vida en un río al ser arrastrado varios metros, el cuerpo fue localizado por los mismos habitantes del municipio indígena ubicado en la región Altos de Chiapas.

Se sabe que el indígena tsotsil de aproximadamente 40 años de edad, era originario de la comunidad Tierra Colorada, municipio de San Juan Chamula y de acuerdo a comentarios de los indígenas señalan que el hombre trató de cruzar el río con su vehículo de color guinda pero por las fuertes corrientes del agua fue arrastrado y logró salir del vehículo pero fue arrastrado y más tarde fue localizado sin vida dentro del río cerca de la citada comunidad.

Por lo que autoridades indígenas de la comunidad, así como autoridades tradicionales del municipio y personal de Protección Civil de manera urgente se trasladaron en el lugar para rescatar el cuerpo, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales por lo que el juez de paz y conciliación indígena del municipio junto con los indígenas se encargaron de retirar el cuerpo que estaba en medio del Río.

Es así que esta tormenta tropical ya cobró vida en el municipio indígena de San Juan Chamula, por lo que personal de Protección Civil y autoridades del municipio pide a la población tomar todas las precauciones y evitar cruzar los ríos que atraviesan varias comunidades del municipio.

Mientras el cuerpo del indígena se sabe que es trasladado a su domicilio particular, porque por usos y costumbres no permiten el traslado al servicio médico forense para que sea practicada la necropsia de ley, mientras tanto, esta noche será velado en su domicilio particular.

