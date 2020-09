Van 82 tiendas, farmacias y gasolineras asaltadas en Tapachula

Tapachula, Chiapas.- Al rededor de 82 asaltos en tiendas como Oxxo, Modelo Plus, Farmacia del Ahorro, Farmacia Similares, gasolineras se han registrado en lo que va el año, pero las autoridades han detenidos a 5 asaltantes, quienes por medio del video de seguridad son seguidos, pero algunos alcanzan la libertad al no ser detenidos en el momento de los asaltos.

La fiscalía del distrito fronterizo ha recibido 82 denuncias por robo con violencia o armados, en manos de delincuentes que porta cuchillos, pistolas, y que amenazan a empleados de las tiendas de autoservicios.

Las denuncias que las empresas realizan 10 días después del atraco, hacen que las investigaciones se atrasen, además no entregan los videos de seguridad.





Foto: Carlos Mejía | Diario del Sur





Dos asaltos que se registraron el pasado 21 y 22 de agostos, a las tiendas de autoservicios Oxxo, apenas fueron denunciados por los apoderados legales, este lunes, y los atracos que se registraron en las ultimas horas, serán denunciados en 10 días siguientes.

Las autoridades han contabilizado 26 tiendas Oxxo asaltadas, 9ª avenida sur, o sucursal los Pinos, ha sido atracada por más de 6 veces, 5ª avenida sur frente al Hospital Covid 19, ha sido asaltada 5 veces, les sigue las tiendas Oxxo que se ubica en Cafetales, Raymundo Enrique, 9 norte, Pérez Herrera, 5 de febreros, Galaxias, entrada a Colinas del Rey.

Seguidos por las farmacias del Ahorro y Similares, la farmacia de la 13 sur y 28ª calle oriente, fue asaltada 4 veces en 72 horas, seguida por la farmacia de la central sur y 8ª calle poniente, de la 4ª avenida sur, Laureles, central oriente y 11ª norte, par vial y 1ª calle oriente.





Mientras que modelo plus, se ha contabilizado 18 denuncias, por robo, y se dan por el mismo sector de las tiendas Oxxo, como Laureles, cafetales, Santa Clara, Entrada a Porvenir, 5 de febrero.

Los empresarios gasolineros no se salvan de los asaltos con 14 denuncias hechas ante las autoridades, y las mas visitadas por los delincuentes es Akishino, Indeco Cebadilla, Los Llanes, Benito Juárez, Canta rana, 5 de febrero, entre otras.

Pero no solo han sido asaltos, también se ha logrado la detención de 5 sujetos que se dedican al asalto de estos establecimientos, pero misteriosamente son puestos en libertad por jueces, quienes dicen que no fueron detenidos en el lugar de los hechos, y no se parecen a las personas que se encuentran en los videos de seguridad.





Foto: Carlos Mejía | Diario del Sur





Las detenciones han sido por medio de investigaciones, o los presuntos delincuentes son detenidos con marihuana, solo son juzgados por el delito contra la salud, y son puestos en libertad hasta que salga una orden de aprehensión dentro del sistema de justicia penal acusatorio, que la autoridad tiene que demostrar la culpabilidad o de lo contrario el imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario.