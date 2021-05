Vehículo "fantasma" arrolla y mata a campesino

Tapachula.- Un hombre de 82 años falleció la mañana de este jueves en la carretera costera frente al tutelar de menores, luego de ser atropellado por un vehículo desconocido que se dio a la fuga con rumbo hacia Huixtla, al lugar diferentes corporaciones policiacas y equipos de rescate.

Los hechos ocurrieron a las 10:40 horas, cuando la señora María Esther N de 74 años había acompañado a su compadre Jorge N de oficio campesino y con domicilio en el poblado de Puerto Madero, según habían estado en una audiencia en el tutelar de menores y que al terminar, decidieron cruzar la carretera, ella logró hacerlo rápido pero el señor fue embestido por un carro blanco que venía de Tapachula con rumbo a Huixtla a exceso de velocidad por lo cual huyó rápidamente.

Policiaca Acorralan a conductor que presuntamente causó choque

En tanto, la mujer detuvo a varios automovilistas y le hizo de señas a los guardias del penal para que le solicitaran por medio de una llamada al número de emergencias 911, por lo cual los primeros en arribar fueron los policías municipales quienes colocaron conos preventivos para evitar otro accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja fueron en su ayuda, trataron de hacer todo lo posible para brindarle los primeros auxilios pero ya era demasiado tarde ya que la muerte fue instantánea, al parecer se derivó de un posible traumatismo craneoencefálico.

“Yo cruce primero el camellón y después solo escuche el claxon de un automóvil, Jorge iba a pocos metros de mi pero lo embistió y no detuvo su marcha, cobardemente se escapo me da mucha impotencia que solo algunos choferes detuvieron su marcha para chismear en vez de ayudar, me siento triste por lo que paso” afirmó la comadre.

Más tarde acudió servicios periciales quienes acordonaron el área y tomaron las graficas pertinentes, había muy pocos indicios en la escena del crimen, asimismo lo trasladarían hacia el semefo del ejido Álvaro Obregón para practicarle la necropsia de ley.