Automóvil provoca carambola y se da a la fuga en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.-Un accidente de tres vehículos dejó un saldo de daños materiales, el percance ocurrió la tarde de este martes en el Libramiento Norte Poniente, a la altura del Parque Noquis. Los involucrados señalaron que el responsable del siniestro se dio a la fuga, dejando a los agraviados en la zona.

De acuerdo con los testimonios, un vehículo mazda de color gris dio vuelta de manera repentina, causando que un vehículo marca Chevrolet modelo aveo frenara de golpe y que dos vehículos se impactaran contra él. Los otros dos vehículos involucrados son un taxi y un automóvil particular de la marca MG.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas o lesionadas por lo que no fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia para la valoración de las personas. Entre los agraviados se encontraban seis personas, mismas que no sufrieron heridas ni lesiones.

Autoridades de tránsito llegaron al lugar y tomaron nota de lo sucedido, asimismo señalaron que las aseguradoras se harán responsable de los daños materiales ocasionados, ya que el responsable se dio a la fuga. Por último, cada chófer involucrado se llevó su vehículo para despejar la zona y permitir el tránsito en la vialidad.

