Vendedores ambulantes se enfrentan con palos en Oxchuc

Durante la mañana de este domingo, se registró un enfrentamiento entre vendedores ambulantes, ellos usaron palos en la pelea, la riña se dio en la plaza Central de la cabecera municipal de Oxchuc, esto fue originado por una discusión sobre la venta de sus mercancías que se instalan a diario en el lugar.

Un grupo de indígenas se enfrentaron con palos, todo parece indicar que la pelea comenzó por una discusión entre dos vendedores, debido a que uno vende diariamente y el otro suele vender poco o casi nada, lo que desató reclamos y posteriormente el enfrentamiento.

"Ya llevo años vendiendo aquí mis cosas de materiales, yo vendo martillos, clavos, sierras, serruchos, pinzas, tenazas, entre otras cosas, y yo vendo bien porque yo atiendo bien mis clientes pero este señor dice que no vende nada, pero yo no tengo la culpa y es por eso que se enojó y me empezó a pegar con un palo" denunció la víctima.

Hasta el momento se desconocen los daños y las lesiones originadas tras este suceso, así como la identidad de los partícipes en la riña.

Más tarde en el lugar se presentaron elementos de la policía municipal de Oxchuc dónde detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a la cárcel municipal para que se haga cargo de los daños y de las lesiones que provocó al otro vendedor, ambos hablan la misma lengua el tzeltal, mientras varios vendedores ambulantes continuarán vendiendo sus mercancías todos los días.