[Video] Entregan a familiares cuerpos de asesinados en Carranza

San Cristóbal de Las Casas.- Alrededor de las 22:30 horas inició el procedimiento de entrega de cuerpos de 3 campesinos Indígenas de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza (OCEZ-RC) “ejecutados por comando paramilitar y delincuencial está mañana en Venustiano Carranza, luego de que familiares estuvieron en Fiscalía de Chiapa de Corzo hace unas horas”.









En un mensaje breve indicaron que fue gracias a las presiones que hicieron que los cuerpos fueron trasladados al Semefo de Comitán de Domínguez, donde les hicieron entrega de los cuerpos de quienes en vida respondieron a los nombre de Jordán López de la Cruz, de 36 años de edad, Abenamar Hernández de la Cruz, de 25 años y Jorge Armando Hernández Pérez, de 38 años, este último hijo del dirigente de la OCEZ – RC, José Manuel “El Chema”.





En un mensaje difundido en redes sociales, Javier Alejandro Hernández Pérez, otro de los hijos de José Manuel “El Chema”, hermano de uno de ellos, quien contó que los fallecidos acudieron a comprar material de la construcción pues se encontraba realizando una vivienda en su domicilio, y alrededor de las 08:30 (Horario de Dios, 09:30 horario de verano) tomaban “un pozolito y empanadas”, al salir ya los esperaban dos unidades, y de donde descendieron tres sujetos que les dieron balazos y “les dieron el tiro de gracia”.





Dejó en claro que la muerte de sus tres compañeros no los debilita, y que al contrario los fortalece, por lo que hizo un llamado a todos los militantes de organizaciones sociales, estudiantiles, magisteriales, a que estén pendientes y se sumen a la causa que no es ajena, porque es parte de la lucha por la defensa “de nuestras tierras, es momento de unirnos y no permitir que un grupo de delincuentes se asiente en los terrenos que por derechos nos corresponde”.