¡Riesgo en las carreteras de Chiapas! Violencia, asaltos y bloqueos afectan a residentes y turistas

Transitar vía terrestre por las carreteras de Chiapas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de residentes, turistas y distintos sectores económicos, debido al incremento de violencia, asaltos, bloqueos y el mal estado físico de las mismas; siendo considerado una actividad de alto riesgo.

Uno de los eventos más graves de este año ocurrió el 25 de marzo en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla, donde un enfrentamiento entre organizaciones criminales dejó varios vehículos abandonados y un camión de pasajeros con impactos de bala. Aunque no se reportaron víctimas, la situación provocó una interrupción significativa del tráfico en dicha zona.

Otro incidente significativo tuvo lugar el 9 de abril en el municipio de Ocozocoautla, donde un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), resultó en un tiroteo que dejó dos delincuentes muertos y tres agentes heridos.

Ante los hechos violentos, Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones, señala que hechos violentos como los enfrentamientos de marzo o los más recientes de julio, sí se han reflejado en las bajas reservaciones en hoteles.

Asaltos y bloqueos en aumento

Por otra parte, transportistas y conductores particulares son frecuentemente víctimas de asaltos y robos, especialmente en tramos solitarios, sobretodo durante la noche.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses del año se han reportado 403 casos de robos de vehículos, de los cuales 196 fueron con violencia y 207 sin violencia. Los tramos en donde más se reportaron estos robos fue en las carreteras Arriaga - Ocozocoautla y San Cristóbal-Ocosingo.

Por otra parte, los bloqueos de carreteras también se han convertido en un problema recurrente. Comunidades indígenas y otros grupos han utilizado esta táctica para protestar por diversas causas, e incluso llegan a hacer uso de los ahora llamados “boteos-bloqueos” en donde sujetos interrumpen la movilidad y solo dejan pasar a los vehículos a cambio de pago.

“Nos afecta mucho, primero porque la percepción de imagen del estado de un destino seguro se está viniendo abajo. Hay que recordar que todo el sexenio se mantuvo así y tristemente venimos de dos sexenios donde se hizo de esta práctica algo recurrente, lo que era un bloqueo ahora se hizo un bloqueo-boteo donde la gente te pone un mecate, una tabla con clavos, toman la caseta y te cobran para pasar, de un tema social ya se pasó a un modus vivendi de muchas organizaciones”, dijo Esparza Flores

Señaló que estos bloqueos se suelen dar en la región de Los Altos, impidiendo el tránsito en la carretera que lleva a destinos turísticos importantes ubicado entre Ocosingo y Palenque, además mencionó que la promesa de la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque da la esperanza de tener más alternativas ante los constantes eventos.

“Sí no es el tema orográfico, si no es el tema de los deslaves, es el tema social, es el bloqueo, pero siempre hay un factor que nos está atorando, siempre hay algo que impide el libre tránsito y eso obstaculiza no sólo el turismo, se paraliza la economía de toda una región, no circulan los abarrotes, no puede ir gente a un traslado médico, ya ha habido casos muy graves donde hay personas que a bordo de una ambulancia se han quedado tiradas porque no hay un paso”, enfatizó.

Mal estado de las carreteras

El mal estado de las carreteras es otro factor que contribuye a la inseguridad. Muchas vías presentan enormes baches, falta de señalización y el mantenimiento deficiente, lo que aumenta el riesgo de accidentes y dificulta la capacidad de maniobra de los conductores en situaciones de emergencia.

El empresario turístico resaltó que existe una falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la reparación de las carreteras, además Chiapas cuenta con una orografía que resulta complicada para las carreteras.

El mal estado del asfalto carretero ha causado pérdidas económicas, generando impacto al turismo, respecto a los automovilistas qué incluso transitan por autopistas que tienen daños y no reciben mantenimientos.

Por último, Esparza Flores hizo un enérgico llamado al próximo gobierno estatal a no repetir lo que se hizo en el actual sexenio donde se negaron hechos, datos, casos y se manejó una premisa de que el estado vivía una total paz y tranquilidad cuando la realidad es totalmente contraria.

“Ojalá la próxima administración no vaya a ser omisa, irresponsable y cínica como lo ha sido esta administración donde sistemáticamente dicen que no pasa nada, donde niegan todas las cosas. Ahora resulta que somos los contrarios por estar señalando una realidad que se repitió todo el sexenio, esa fue la constante, la marca que deja este sexenio de anarquía, desorden y que nos está afectando a todos”, citó el presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones.

