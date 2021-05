Congreso de Tamaulipas no nombrará gobernador sustituto

CIUDAD VICTORIA. El Congreso de Tamaulipas y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, enfrentaron posturas sobre la situación jurídica del gobernador Francisco N, pues el primero se negó a nombrar a un mandatario sustituto mientras el legislador federal advirtió que analiza buscar la declaratoria de desaparición de poderes en la entidad, aunque primero llamó a entablar un “acuerdo político”.

La idea de la desaparición de poderes también fue deslizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este jueves.

“Son facultades exclusivas del Senado declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado”, dijo el primer mandatario.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, señaló que los legisladores locales respaldan al gobernador Francisco N y negó la posibilidad de designar un sustituto ante la orden de aprehensión que pesa sobre el mandatario. Mientras que en el Congreso de la Unión, las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron ir a un periodo extraordinario de sesiones donde se discuta el tema de Tamaulipas.

“No, desde luego que no, me parece que eso son especulaciones que se han venido generando… Insisto que los poderes del estado se encuentran trabajando, muy sólidos. No hay lugar a una situación así", afirmó y sostuvo que desde el punto de vista legal, el gobernador tiene fuero.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de esta legislatura local, el panista Félix Fernando García Aguiar, presentó un punto de acuerdo para entablar acciones legales contra Iván Aarón Zeferin Hernández, juez federal que otorgó la orden para detener al mandatario tamaulipeco, así como contra la Fiscalía General de la República (FGR) y todas las personas involucradas en la orden de aprehensión. El acuerdo fue aprobado por 24 votos a favor y ocho en contra.

En la otra trinchera, desde la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal aseguró que la Cámara alta podría proceder a desaparecer los poderes en Tamaulipas. Añadió que la petición puede darse en cualquier momento por algún senador, diputado o ciudadano de la entidad, sirviendo como elemento de prueba la orden de aprehensión.

No obstante, el líder de la bancada de Morena en el Senado declaró que le gustaría llegar a un “acuerdo político” antes de iniciar cualquier proceso para la desaparición de poderes, pues se requiere que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones.

“Yo quiero agotar la parte política y lograr un buen arreglo institucional, porque lo que más preocupa es el estado de Tamaulipas, que no pueda vivir en una crisis constitucional muchos días; y la idea del arreglo institucional implica reunirse con los actores involucrados”.

Aclaró que no hay culpabilidades todavía, apenas el gobernador será sometido a proceso, judicializado, pero nadie debe adelantar vísperas y el único que puede hacer la acusación y la sentencia es el Poder Judicial.

Los senadores del PAN se negaron a aprobar un periodo extraordinario de sesiones, en tanto los del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano lo aprobarán sólo si no se toca el tema de la desaparición de poderes en Tamaulipas.

El gobernador Francisco N, a través de su cuenta de Twitter, agradeció la solidaridad de los grupos parlamentarios “por evitar, con la razón y sus votos en el Congreso, el uso faccioso de las instituciones en contra del federalismo democrático y plural de nuestro país”.

Hacen pública carta de EU

Ayer durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dirigida al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la que le informa que investiga al gobernador de Tamaulipas por estar presuntamente involucrado en el lavado internacional de activos.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, leyó el documento firmado por Joseph González, agregado jurídico, en el que las autoridades estadounidenses solicitan información sobre las cuentas del mandatario y otras 32 personas físicas y empresas involucradas en la presunta red de lavado.

"La investigación está abierta. Es para que no se esté pensando que es un asunto nuestro. Ni modo que yo tenga que ver con el señor este, ¿cómo se llama el jurídico? No lo conozco. Y con el FBI tampoco, ni con la DEA ni con la CIA”, dijo el primer mandatario.

"No puedo, como titular del Poder Ejecutivo, encubrir a nadie. No soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio lo voy a dar a conocer", añadió.

López Obrador mencionó la facultad del Senado de la República para declarar la desaparición de los poderes constitucionales de una entidad federativa, pero también dijo que la situación del mandatario tamaulipeco está en manos del Senado, la FGR o la Suprema Corte de Justicia.

El gober se blinda

En Ciudad Victoria, Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública de Tamaulipas (Gopes) reforzaron la seguridad de la Casa de Gobierno del estado, donde se presume que está Francisco N.

En un recorrido realizado por El Sol de Tampico se observó que frente al inmueble, conocido como Casa Tam, hay dos vehículos blindados conocidos como Mambas, con al menos tres elementos en cada uno.

Estas unidades parecidas a los gatos de arena que usan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se encontraban por la mañana ya que la vigilancia del lugar estaba a cargo de la Policía Estatal y algunos miembros del equipo de seguridad.





