Jaime Bonilla tiene otros datos sobre la movilidad en BC ante Covid-19

Tijuana, BC.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez exhortó al Gobierno federal transmitir datos actualizados de la situación en Baja California referente al Covid-19, como se hace en la entidad diariamente.

Presentando un análisis de datos basado en aplicaciones de Apple, Google y Facebook, no sólo en la primera como lo hizo el Gobierno federal, Baja California reportó que en la entidad se redujo la movilidad en los centros de trabajo en un 49%, lo que significa dos puntos porcentuales más que la media nacional de 47%.

Además de una reducción del 66% en recreación, esto incluye la asistencia a parques, plazas, restaurantes, cines y otros sitios de esparcimiento desde que empezó el llamado a #QuédateEnCasa.

Mientras en los mercados y farmacias, la reducción ha sido de 17% que son los sitios en los que transita más la población.

Los expertos reportaron también que la movilidad residencial incrementó en 22% en las más recientes semanas, con las medidas de revisión y vigilancia de las empresas en Baja California.

Bonilla Valdez no entiende por qué los datos publicados en las páginas del Gobierno federal sobre el tema reportan menos datos que los que diariamente Baja California informa.

"La información no es completa, no puedo decir que es tendenciosa, pero alguien no está diciendo la verdad allá", afirmó.

Por último, mencionó que con la información y estadísticas presentadas por la administración federal no se pueden tomar decisiones concretas porque no es una realidad de lo que está pasando.