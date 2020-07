Desaparición de Dylan Esaú destapa red de trata de menores en Chiapas

En medio del operativo de búsqueda de Dylan Esaú, un niño de dos años que desapareció a finales de junio en un mercado en Chiapas, un total de 23 menores, incluidos varios bebés, fueron rescatados de una red de trata de personas en San Cristóbal de las Casas, informó la Fiscalía del Estado.

El fiscal Jorge Llaven Abarca precisó que entre los menores rescatados hay tres de 3, 12 y 20 meses de edad, y los demás son niños entre los 2 y 15 años.

El hallazgo tuvo lugar cuando agentes buscaban a Dylan Esaú, quien desaparecido el pasado 30 de junio de un mercado público donde la madre trabaja vendiendo frutas y verduras, presuntamente el niño de dos años fue sustraído por otra menor de entre 10 y 13 años.

Según informes preliminares, los niños rescatados, que presentan signos de violencia física y psicológica, eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad de San Cristóbal.

Derivado de las diligencias de investigación que realiza la @FGEChiapas con motivo de la búsqueda del menor de edad Dylan Esaú Gómez Pérez, este órgano de procuración de justicia desmanteló una red de tratantes, logrando el rescate de 23 menores en San Cristóbal de Las Casas. pic.twitter.com/WL1eGUrxzv — Jorge Llaven Abarca (@JorgeLlavenAbar) July 20, 2020

Los menores también muestran señales de desnutrición y condiciones precarias, "corroborando vulnerabilidad y riesgo", apuntó el fiscal.

Por estos hechos fue detenidas tres mujeres, identificadas como Maribel o María "N", María Hortensia "N" y Juana "N", quienes confesaron que tenían a los menores.

Los niños rescatados fueron atendidos por personal de la Fiscalía y posteriormente enviados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, además del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiapas.

Las diligencias continúan con la finalidad de determinar responsabilidades por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado, mientras se mantiene la búsqueda del menor desaparecido en el mercado.

Piden ayuda para encontrar a Dylan

Este miércoles, Juanita Pérez, mamá de Dylan Esaú, se manifestó afuera del Palacio Nacional con el fin de pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para encontrar a su hijo.

Detalló que su hijo fue sustraído por otra menor de entre 10 y 13 años mientras ella trabajaba vendiendo frutas y verduras en un mercado público.

Señaló que las autoridades de Chiapas han mostrado su apoyo "pero hasta el día de hoy" no tiene "ni una noticia, ni el paradero de esa niña, nada".

Foto: Cuartoscuro

"Que (López Obrador) me ayude, que me escuche. No le pido todo el día (...). Que mande más personas a seguir buscando, que ya encuentre a mi niño porque ya son tres semanas (del secuestro)", apuntó.

Señaló que el día que el menor fue sustraído, éste llevaba un pantalón rojo, un suéter rayado de estambre de color azul y una playera gris y negra.

Ante ello, el mandatario señaló que la directora de atención ciudadana de la presidencia, Leticia Ramírez, ya estaba atendiendo el caso.

Dylan es un niño tsotsil de 2 años que fue robado el 30 de junio en un mercado de San Cristóbal Chiapas. Seguimos buscando #NosFaltaDylan rt por favor @mujeresdelasal pic.twitter.com/E2Ean73MK2 — Tiricia Pérez (@viojazz) July 18, 2020

López Obrador, aseguró que las autoridades avanzan en la investigación de Dylan. "Ya estamos actuando, se habló con el gobernador de Chiapas y tienen ellos una investigación y se avanzó mucho", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, desde el Palacio Nacional.

Además, dijo que la investigación del secuestro del pequeño llevó a encontrar a más de 20 niños recluidos y que cayeron en una red de trata de niños en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

"Se está actuando, ya hay detenidos, unas señoras que se dedicaban a esto. Buscando a Dylan se dio con este lugar, este encierro de niños. Ya se tiene más información sobre Dylan", detalló.