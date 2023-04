Exoneran a exdirector forense por tráileres de la muerte; prepara una contrademanda

Un Juez de Control, en cumplimiento a una resolución federal, liberó de cargos a Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), quien aseguró que nunca debieron vincularlo a proceso, “los jueces recibieron órdenes”, y hoy prepara una contrademanda.

Nunca pisó prisión, le aplicaron medidas cautelares como no salir del Estado, pero asegura que su prestigio como académico y abogado fue vulnerado.

Te recomendamos: Rentan cajas de tráiler con refrigeración ante alto número de migrantes muertos en Cd. Juárez

"No fue una resolución a mi favor. Fue una resolución que fue revocada por la brutalidad de la autoridad judicial y la defensa de mis abogados que enfrentaron profesionalmente e hicieron pedazos y fue una arbitrariedad sin sentido jurídico más elemental, del juez y del fiscal anticorrupción (...) que actúan por consigna aunque no haya derecho para hacerlo", aseguró el extitular del IJCF.

Fueron dos años de proceso por el supuesto delito de abuso de autoridad que en Jalisco se castiga con 1 a 5 años de prisión.

Cotero Bernal, fue director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del 2015 al 2018, quien aseguró que ya desde entonces desde la Fiscalía General del Estado, conforme a la reforma al Código Penal Nacional, se rentaba un tráiler para mantener los cuerpos no identificados. La ley evita ahora que se les pueda cremar y no se tenía un panteón forense.

Se rentó un segundo tráiler y los fétidos olores, que llegaron a vecinos, fueron detonante para que se denunciara ante los medios de comunicación la existencia de los tráileres, que por órdenes de otros funcionarios circularon todo un fin de semana de septiembre del 2018 por distintos rumbos de la ciudad e intentaron guardar en una bodega.

Foto: Archivo | El Occidental

Sociedad Jalisco exhuma 240 cuerpos de los tráileres de la muerte para identificarlos

Dijo que siempre quedó clara cuál fue su función y era ajeno a lo ocurrido, pero hubo línea y fue “tolerado por el Consejo de la Caricatura, que dicen que es de la Judicatura, pero es una institución totalmente desprestigiada, desvencijada, donde se cobra y se vende todo lo que se considera para la administración de la justicia, que en este momento la institución de la justicia estatal pasa por la época más gris, más obscura de toda la historia, como la misma fiscalía”.

Dijo que, pese a que entregó información y la tuvo tanto la fiscalía como el juez, “se me instruye ese proceso indebidamente un juez ahí que nada más reciben órdenes y hacen lo que les ordenan y no lo que dice la ley y lo que la ley les faculta, me decretó un auto de vinculación y me decretó medidas cautelares de yo no salir del estado, tenía que permanecer aquí, desde luego indebidamente porque yo evidentemente yo no tuve responsabilidad en eso”.

Y aseguró que va a denunciar tanto al juez como al fiscal anticorrupción y a “demandarlos en lo moral, la responsabilidad civil que tienen y la responsabilidad penal que tienen”.

"Fue un invento porque en mi responsabilidad nunca hubo cadáveres ni responsabilidad era emitir dictámenes periciales y nunca se me reclamó la omisión o la cuestión indebida de los dictámenes. Fue cosa meramente demagógica y política y con el ánimo de fastidiarme", precisó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cotero Bernal, se dijo tranquilo y en paz ya que, "siempre estuve tranquilo, porque nunca cometí ningún delito, ni lo he cometido. Molesto por el abuso de autoridad, en primer lugar, que me imputaban a mí, cosa totalmente falsa".

Asegura que a pesar de los esfuerzos, la crisis forense sigue y es un problema nacional.

Con información de Víctor Chávez

Publicado en El Occidental