Carla Carillo confía en ganar juicio contra exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal

Carla Carrillo confía en ganar el juicio contra el exgobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal, a quien acusa de violencia familiar, aunque admite que aún permanece el miedo de ser víctima de amenazas.

“Estoy tranquila, porque evidentemente la vinculación demuestra que los elementos de prueba que yo presenté son suficientes para acreditar la comisión del delito de violencia familiar”, dice en entrevista con El Sol de México.

Carrillo, exfuncionaria federal y abogada, denunció a Estrada Cajigal el 27 de noviembre de 2021 por presunta violencia familiar. Dos años y medio después, la Fiscalía de Quintana Roo dio seguimiento a la carpeta de investigación y hace un par de días un juez admitió las pruebas contra el imputado y lo vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión domiciliaria.

Tras el fallo, Carillo espera que el PAN, partido que lo postula como candidato a una diputación federal, tomen acciones al respecto.

¿Cómo te sientes con la vinculación a proceso de Sergio Estrada Cajigal?

Me siento aliviada. Esto apenas es el inicio, simplemente estamos aperturando el juicio. Estoy tranquila, porque evidentemente la vinculación demuestra que los elementos de prueba que yo presenté son suficientes para acreditar la comisión del delito de violencia familiar.

Fue una audiencia de 13 horas, se discutieron muchos elementos de prueba, pero al final pesó que efectivamente yo tengo pruebas de la agresión que sufrí.

Es importante para mí que se haya acreditado mi dicho porque he sido injustamente desacreditada por mi agresor.

¿Qué sensaciones te deja la prisión domiciliaria que se le concedió?

Dos hombres y dos mujeres, fueron vinculados a proceso por el delito de violencia familiar. Foto: Archivo / El Sol de Puebla

Respecto a la medida cautelar no estoy conforme. Yo solicitaba, a través de mi asesora jurídica, la prisión preventiva justificada, porque a lo largo de estos dos años y medio he estado hostigada, amedrentada. No solo yo, también mi familia.

Yo aspiraba que jurídicamente se le otorgará la prisión preventiva, pero la juez determinó que, como él se había estado presentando de manera voluntaria, no era necesario. Intervine para exponer el temor que yo tengo por mi vida y por la de mi familia, entonces es cómo logramos la medida de prisión domiciliaria.

Carla Carrillo hace hincapié en que su denuncia y la exposición pública del caso no tiene relación alguna con temas electorales. Más bien, la cercanía de las elecciones y el ver a su presunto agresor como candidato a una diputación federal la llevó a acelerar el proceso mediático dado que, teme, Estrada pueda alcanzar el fuero que le otorgaría la diputación.

Ante el conocimiento de que el individuo en cuestión estaba preinscrito como candidato a diputado federal por el PAN, Carla actuó en consecuencia y notificó al partido político y su presidente Marko Cortés de las acusaciones contra el aspirante; sin embargo, indica, “nunca me escucharon”.

Sergio Estrada Cajigal, candidato a diputado federal por el primer distrito de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos". / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

Pese a la vinculación a proceso, Estrada Cajigal aún mantiene su candidatura dado que no hay sentencia.

¿Cuáles son las medidas cautelares para la prisión domiciliaria? ¿Consideras factible el riesgo de fuga?

Sí, considero que es delicado el tema de la prisión domiciliaria porque en efecto no habrá brazalete. Se va a solicitar el apoyo para que esté custodiado pero esto no me garantiza nada, no me garantiza que él no pueda entrar y salir.

La Fiscalía de Morelos será la encargada de vigilar que se cumpla la medida cautelar pero la verdad es que no me siento tranquila porque no tengo garantizado que él la cumpla.

¿Esperas que incrementen las amenazas luego de la vinculación a proceso del exgobernador de Morelos?

Sí, por supuesto. De hecho ya hubo amenazas jurídicas: que yo miento, que estoy tratando de desacreditar, que van a tomar las medidas jurídicas. Yo estoy lista para afrontarlas, pero sí temo por mi integridad total y la de mi familia porque sí había una molestia absoluta por parte de él y de sus asesores.

Estoy segura que van a incrementar (las amenazas).