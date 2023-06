Destaca Guadalupe Taddei afluencia bastante alta en elecciones

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que hay una alta afluencia de ciudadanos en las casillas instaladas en Coahuila y Edomex, de acuerdo con reportes de los institutos electorales locales.

Al emitir un mensaje a medios de comunicación, ante la ausencia de una sesión de Consejo General para dar seguimiento a los comicios en ambas entidades, Taddei Zavala dijo que los pronósticos respecto a la participación son muy “halagadores”.

“La afluencia ciudadana es bastante alta, las autoridades locales de los dos estados que están en este momento en elecciones están con pronósticos muy halagadores hasta este momento”, dijo.

Delitos electorales serán debidamente investigados

La consejera agregó que la jornada electoral transcurre con incidentes mínimos, uno de ellos referente la renuencia de habitantes de Coatepec de Harinas, Estado de México, de permitir la instalación de una casilla.

“En el transcurso del día hemos tenido bastantes señalamientos, (de detención de militares), y no solamente se esos, sino de que piden apoyo y no llega el apoyo, o que hacen un señalamiento a algún vecino y no es atendido, todos estos señalamientos están siendo canalizados a cada uno de los Estados. Ellos están conformados en una mesa de seguridad y es ahí donde se están atendiendo, nosotros estamos atentos de que se atiendan e investigue en caso de que sea necesario una investigación.

“Porque también contamos con la Fepade en los estados, y también está la Fiscalía General de la República, en este momento el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila es de interés nacional, no solamente es local, por eso este consejo está en seguimiento y también las autoridades en materia de seguridad lo hacen”.

Taddei Zavala aseguró que el INE seguirá atento a ambos procesos en todas sus etapas como el cierre de casillas que será a las 18:00 horas, el arranque de los cómputos de las casillas para el conteo rápido y los subsecuentes.





Sobre los resultados de los conteos rápidos, el consejero Martín Faz estimó que estén listos entre las 10:00 y las 11:00 de la noche para ser remitidos a los institutos electorales de Coahuila y Estado de México y estos los den a conocer.