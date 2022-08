Es posible ganarle a Morena en Edomex: Ana Lilia Herrera

Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI y una de las cartas más fuertes de la coalición Va por México a la gubernatura del Estado de México, cree que sí es posible ganarle a Morena el próximo año pese a las derrotas que el partido guinda le ha propinado al tricolor, al arrebatarle prácticamente todos los estados que gobernaba.

A diferencia de entidades como Oaxaca, Sonora, Sinaloa o Nayarit, argumenta que los mexiquenses son mayoritariamente personas que viven en zonas urbanas, de clase media, politizados y que no se dejan intimidar, razones por las que la oposición puede triunfar en los comicios del año que viene.

“En ese sentido, si abrazamos a la capital del país y estamos en el corazón del país y tenemos las dimensiones no de otra entidad, sino de otro país, tenemos factores muy favorables para poder llamar a los mexiquenses a defender todo lo bueno que se ha construido… Yo estoy convencida de que eso es posible”, considera la también exsenadora y expresidenta municipal de Metepec en entrevista con El Sol de México.

Y asegura que ella es capaz de concretar ese triunfo, pues es una mujer de resultados que siempre ha sabido vencer en la adversidad. “Llego a este momento con todas mis elecciones ganadas, todas de mayoría, todas en espacios que estaban perdidos para mi partido, pero, sobre todo, llego con muchos resultados”.

“Cuando salí de candidata a diputada federal no recibía felicitaciones, recibía llamadas para decirme ‘Ana Lilia no juegues, te mandaron a perder’. Y, sin embargo, aquí estoy. Soy la segunda mujer más votada en la Cámara federal, la única priista entre los 10 diputados más votados de los 300 distritos, he ganado todas mis elecciones. Y yo creo que hoy los partidos políticos aportan muchísimo porque son el vehículo, pero también las personas tenemos mucho que aportar”.

Se le insiste a la legisladora cómo se le puede ganar a una maquinaria como la de Morena, al probable uso clientelar de los programas sociales y a un presidente que aún goza de mucha popularidad y que, cada vez que puede, aprovecha los reflectores para influir en los procesos electorales.

“Lo viví en mi elección (a diputada federal), pero hay que hacer conciencia, hay que hacerle entender a la gente que nadie puede atentar contra su dignidad, que los programas sociales hoy están tutelados y que nadie se los puede arrebatar. Votar de manera libre y secreta es un derecho que hemos logrado con mucho esfuerzo, con muchos consensos … Ya me enfrenté a eso en la elección pasada, no me espanta, a eso me enfrenté y aquí estamos”.

Foto: Juan José Sifuentes | El Sol del Centro

La entrevista transcurre en las instalaciones de esta casa editorial, horas antes de que la Fiscalía General de la República anunciara que tiene tres casos abiertos contra el expresidente y exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo que para analistas tiene un evidente tinte político de cara a los comicios de 2023.

A Herrera Anzaldo le preocupa mejorar la condición y oportunidades de jóvenes y mujeres, objetivo al que dedica su tiempo como legisladora y como activista feminista en el colectivo “50 + 1”. Incluso, en días próximos estará presentando la Ley General de Juventudes que tocará algunas de las inquietudes más recurrentes de este sector como la seguridad, conseguir su primer empleo y poder estudiar una carrera universitaria.

Si algo quiere dejar en claro durante la entrevista, es que es una mujer de resultados y una política que procura tender puentes, que sabe sumar y conciliar. Sus adversarios son el atraso, la apatía y el autoritarismo.

“Fui en la pasada legislatura una de las diputadas más productivas de entre 500 legisladores y así lo sigo siendo. Aun no dan los resultados de esta legislatura, pero cada semana presento temas. Me gusta dar resultados, soy una mujer congruente, porque yo sí tengo un alto valor para estas cosas tan sencillas como es dormir tranquila.

“Soy una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y además conozco perfectamente al estado, pero particularmente el oriente donde crecí. Crecí en Ecatepec, viví 20 años ahí. Soy hija de escuela pública. Mi causa, sin duda, es la educación, la educación pública y gratuita, pero de calidad”.

Más allá de Alianzas Electorales

Herrera Anzaldo considera que sí es necesaria una alianza electoral para que la oposición sea competitiva en 2023, pero una alianza que trascienda a los partidos políticos.

“Necesitamos, sí, una alianza electoral para ser muy competitivos en 2023, pero una alianza sobre todo con las y los mexiquenses, una alianza en donde quien encabece sea la persona más competitiva, y creo que la alianza Va por México —de la que soy diputada aliancista— tiene hombres y mujeres con enorme calidad”.

También plantea pasar de las alianzas electorales a los gobiernos de coalición. “No se nos puede acabar la alianza el día de la elección, necesitamos darle certeza a la sociedad. ¿Cómo le das certeza? Hoy la Constitución del país y del Estado de México lo permite, pero además hace unas semanas presenté una iniciativa de gobiernos de coalición que nos permita, en cuanto definamos que habrá una coalición, firmar un convenio que contenga el programa de gobierno conjunto que vamos a establecer.”

“En un momento de división, polarización y temor en esta sociedad, necesitamos dar certezas y apostar por lo que nos une, apostar por nuestras coincidencias, creo que eso debería ser la política y no se está haciendo”.

Y concluye: “Los aliancistas debemos definir cuál va a ser nuestro programa de gobierno, la agenda legislativa común. Si hacemos campaña juntos, ¿por qué no tenemos un equipo de gobierno común, plural, diverso? ¡Como lo es nuestra sociedad!”. Con información de Saúl Hernández