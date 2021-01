Exgobernador va por candidatura de Cuernavaca

CUERNAVACA. Sigo inquieto porque veo que Cuernavaca no avanza, afirma el exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, quien regresa a la política después de 15 años casi en el retiro. “Ayudaba a algunos políticos, daba consejo a otros”, pero estaba alejado del protagonismo y los reflectores.

Estrada Cajigal fue postulado por el Partido Acción Nacional (PAN) para la presidencia municipal de Cuernavaca. Tras gobernar la capital morelense, buscó la gubernatura que logró con el más alto índice de votación hasta entonces: alrededor de 50 por ciento de los electores cruzaron las boletas a favor de Acción Nacional en la elección del año 2000. Al término de su gestión rompió con su partido y se dedicó a sus negocios.

Ahora está vuelta, pero no con el PAN, sino con un instituto político más afín al lopezobradorismo, el partido Fuerza por México, ligado al senador suplente con licencia de Morena, Pedro Haces. Y busca volver a gobernar Cuernavaca.

“En la gubernatura me fue regular por acusaciones políticas que fueron falsas: que el helicóptero del amor, que si anduve con la hija de tal narcotraficante... puras vaciladas con tal de desprestigiarnos porque hicimos un buen trabajo en la gubernatura”, dice en exclusiva para El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla.

“Nuestra ciudad se está deteriorando y está abandonada”, lamenta Estrada Cajigal, a quien no le faltaron ofrecimientos previos, incluso del partido del gobernador Cuauhtémoc Blanco, Encuentro Social. Recuerda que acudió al último informe de Blanco cuando aún era alcalde pero ya preparaba su candidatura a gobernador, allá en el 2017.

Detalla que fue asesor de diversos políticos, quienes lo contactaban para pedirle consejo. También se dio cuenta de la importancia de gestionar efectivamente una ciudad como Cuernavaca.

“Hay algunos precandidatos que quieren el poder por el poder, a ellos no les importa Cuernavaca, ni ningún otro municipio del Estado. Quieren llegar al poder para ver qué beneficio sacan para ellos, para sus familias y no les importa nada, no traen un proyecto, nada más tocan temas generales, inseguridad, empleo, pero realmente no traen, no les interesa tener un proyecto real”.

Considera que los gobiernos recientes “hacen obras de relumbrón que no sirven para nada, se cobran los papeles al triple de lo que cuestan y el dinero desaparece. Tienes un estadio de fútbol en Zacatepec que no sirve para nada porque no hay equipo, la Arena Teques que dicen es un centro de espectáculos pero no es más que una explanada… de eso no se trata, sino de generar obras y ser facilitador del empleo y eso de manera natural va a reducir la delincuencia”.

El exgobernador centra su crítica en Cuernavaca, donde inició su carrera política como el primer alcalde de oposición en la historia moderna. “No hay ni mantenimiento, ahí están algunas fuentes que están rotas y abandonadas, las calles llenas de baches, el alumbrado público ya no funciona, en fin, hay muchos problemas por falta de mantenimiento y es donde hay que poner más atención”.

Pero no es lo mismo gobernar en 1997, cuando ganó su primera elección, que en 2021. Si bien los problemas de la ciudad son los mismos también está la pandemia y sus efectos.

“La pandemia ha hecho que muchos municipios tengan que cerrar o que estén caminando a un ritmo mínimo… hay que evitar que el ayuntamiento sea un perseguidor del generador de empleo… Debemos trabajar para que nuestros diputados federales y locales trabajen para que hagan llegar más recursos a los municipios, y con el cobro del impuesto predial y otras contribuciones ser eficientes en el manejo de los recursos”.