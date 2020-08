"Haríamos mucho daño": dice alcalde de Morelia sobre plan contra Covid-19 de Aureoles

El presidente municipal de la capital michoacana se mostró en contra del plan del gobernador Silvano Aureoles para endurecer las medidas contra el Covid-19, las cuales implican restringir las actividades económicas luego de que ya había comenzado la reapertura, además de reconocer que “está en la fila” para buscar la candidatura a gobernador como abanderado de Morena

En entrevista con El Sol de México, Raúl Morón Orozco señaló que como ciudadanía debemos “aprender a convivir con la pandemia” y que no se dará marcha atrás a la reapertura económica que comenzó en Michoacán desde el 1 de julio.

El alcalde de Morelia dijo que pese a las recomendaciones de los gobiernos federal y local, es desde el municipio donde se toman las decisiones.

“Nosotros haríamos mucho daño si retrocedemos, si nos regresamos. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es llamar a la sensibilidad de la sociedad a actuar con mucha responsabilidad, y tenemos acciones encaminadas a ello, que permita que la gente entienda que tiene que observar todos los protocolos de sanidad que recomiendan tanto el gobierno estatal como el federal para poder mantener abierto todo”, dijo.

Advirtió que si se da una nueva parálisis de la economía, ésta colapsará provocando que se multiplique la inseguridad porque la gente estará buscando qué comer y eso “a nadie le conviene”.

Añadió que respeta la voz del gobernador pero que su gobierno es el que toma las decisiones sanitarias.

Aunque ha sido un fuerte crítico de las medidas tomadas por el gobernador Silvano Aureoles, como el decreto de confinamiento obligatorio emitido en abril, Morón Orozco reconoció que parte de la estrategia estatal para reducir la propagación del Covid-19 han sido útiles.

“El tema de llevarse a los niños una semana antes, de las escuelas, que a nivel nacional ayudó mucho para bajar la intensidad de la pandemia en Michoacán.

Eso nos obligo a muchos a mandar a todas las madres a sus casas a cuidar de sus hijos... Yo tuve dos mil 300 trabajadores en sus casas”, aclaró el primer edil quien reconoció que en Morelia la gente entiende que “esto es algo grave”.

VOY A DEJAR A MORELIA SIN DEUDA

Raúl Morón señaló que dejará las finanzas del municipio sanas al grado que para enero estará pagada la deuda pública.

Foto: Mariana Luna | El Sol de Morelia

“Hemos manejado este gobierno con mucha honestidad, con mucha transparencia. Nos ganó el primer lugar a nivel nacional de todos los municipios del país de Hacienda sobre el presupuesto basado en resultados, y eso también tiene que ver con el manejo de la deuda. Cuando yo llegué había alrededor de 150 millones de pesos de deuda pública del municipio, lo llevo en 50 millones a estas alturas. A fin de año debe de estar en nueve. En enero pago la deuda”, reconoció.

Dijo también que tienen un adeudo por 100 millones en pasivos, los cuales estarán cubiertos en dos meses, lo cual le permitiría endeudarse hasta por 500 millones de pesos. “Si yo me endeudo en este momento, la gente va a pensar que me estoy endeudando para llevarme dinero y no, prefiero no”.

ESTOY EN LA FILA PARA LA CANDIDATURA A GOBERNADOR

Sobre su futuro político, Raúl Morón señaló que hay una tendencia, al menos en Michoacán, de que el presidente municipal de la capital “en automático lo forman en la lista de lo que sigue” igual que a un senador.

“Desde que llegamos estamos en la fila. Obviamente en la medida que tú vas haciendo bien las cosas, sí lo haces bien, en el caso de los alcaldes pues sigues en la fila y sigues teniendo mayores probabilidades, si lo haces mal, no. Y parece que nosotros, a juicio de muchos, lo estamos haciendo bien, entonces seguimos ahí en la fila”. aclaró.

Sin embargo, algunas encuestas lo ponen en un lejano segundo lugar por debajo del senador Cristóbal Arias, y hay otras que lo ponen en tercer lugar por debajo también del senador Germán Martínez, lo cual fue desestimado por Morón Orozco, pues dice que la lógica de esas mediciones, que son pagadas por el Senado, tienen la finalidad de posicionarlos.

Señaló que él no ha realizado ninguna encuesta pero que tiene medido el pulso de los michoacanos y de Morelia y que no tendrá problema en revertir las tendencias, ya que la gente.

“Creo que no tenemos problema. Estoy tranquilo.... Finalmente la decisión que tome la gente es una decisión que vamos a respetar, ya que la gente es el principal elemento que debe considerarse, pero con algo serio, no con algo que sea parte de una estrategia, con algo que tenga todos los elementos que permita a quien tome las decisiones tomar la mejor decisión”, aclaró.

Sobre si investigará la administración de Silvano Aureoles en caso de obtener la gubernatura, Morón Orozco señaló que no será omiso. Aclaró que se concentra en gobernar. “No tiene que ser la tarea fundamental de ningún gobierno ver qué hizo el que se fue, porque el que se fue ya lo hizo. Nosotros lo que tenemos que acercar son los elementos, los hallazgos, todo lo que encontremos y la investigación corre por otras vías, por otras instancias”.

Advirtió que el sistema político ya cambió y que el dinero dejará de ser un elemento fundamental en una elección, dijo que ahora será la capacidad de organización, de presencia, de propuesta y de alternativas de los candidatos lo que determine a los ganadores de los comicios. Con Información de Dalia Martínez El Sol de Morelia