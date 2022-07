Insignias no dicen nada: Rocha Moya sobre detenidos en Topilejo con placas de El Chapo

Hasta el momento no hay confirmación de que los 14 detenidos durante un enfrentamiento sobre la carretera México-Cuernavaca, pertenezcan al Cartel de Sinaloa.

Fue el gobernador Rubén Rocha Moya, quién refirió que, anteriormente, ya se ha visto que aquellos que se dedican a la delincuencia organizada "se disfrazan", por lo que sentenció que el hecho de que los implicados portaran insignias con las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, o la imagen de un ratón, no alcanzan para vincular a los detenidos con el Cartel de Sinaloa.

"Ningún razonamiento nos dice que son de Sinaloa, se han encontrado delincuentes vestidos de militares o de la Marina y no son militares, pueden traer lo que quieran. Los que hacen delincuencia se disfrazan, pero eso no te dice nada el que traigan iniciales, insignias, esto o aquello, esas insignias no es como para sacar una conclusión", precisó.

El tema ya fue abordado en la Mesa de Seguridad en el Estado, donde se analiza la información publicada en los diversos medios de comunicación, pues de momento no disponen de un informe oficial al respecto.

Recuento de los hechos

El enfrentamiento ocurrió este martes en la zona de Topilejo, a la altura del kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca, en la colonia San Andrés Totoltepec.

Se trató de un fuerte enfrentamiento entre hombres armados, supuestamente integrantes del Cartel de Sinaloa, policías del municipio y agentes de la Guardia Nacional, luego de recibir un reporte donde denunciaban que el grupo de hombres armados tenía privadas de la libertad a varias personas.

El enfrentamiento comenzó cuando los delincuentes dispararon en contra de los agentes de seguridad, dejando cómo saldo 4 policías heridos y 14 detenidos, de los cuales cinco dijeron ser originarios de Sinaloa, uno de Puebla, uno de Jalisco, y siete de la Ciudad de México.

En el lugar se logró la liberación de cuatro personas.

Aquellos que dijeron ser originarios de Sinaloa, portaban placas con las letras "JGL"o con un ratón, las cuales hacen referencia a los líderes del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán y su hijo Ovidio Guzmán, "El Ratón".





