Pacto federal no depende de la voluntad de los gobernadores: Barbosa

El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, consideró que los 10 mandatarios que amenazaron con romper el pacto federal no pueden deslindarse del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya que esto implicaría una reforma a la Constitución y a su vez, tendría que pasar por el Poder Legislativo.

“Primero recordarles a los gobernadores que el pacto federal no está en manos de la declaración de los gobernadores, el pacto federal y su pertenencia a él, no dependen de la voluntad de ellos. El pacto está contenido en la Constitución General de la República (…) Cuando un gobernador es electo forma parte de un sistema y un estado de derecho y el sistema no funciona por voluntad de ellos, que no se cofundan”, declaró.

El mandatario explicó que ni un gobernador de la Alianza Federalista puede declarar que se va a separar del pacto, ya que primero tendría que desconocerse por mecanismos que la propia Constitución no prevé y desconocer la Constitución particular de cada estado, así como desconocer un conjunto de leyes.

“Somos una República con características diversas, entre otras es el ser federalistas. Está contenido el pacto federal en las constituciones particulares de cada estado y está contenido en las leyes, que son aprobadas por las cámaras del Congreso federal y por la cámara o Congreso local”, explicó.

El Sol de México dio a conocer que el rechazo a la desaparición de fideicomisos, la centralización y recorte de recursos unió a gobernadores, industriales, universidades y asociaciones civiles de 10 estados del país, quienes levantaron la voz y afirmaron que las acciones de Andrés Manuel López Obrador ponen en riesgo el pacto federal.

Los mandatarios advirtieron que están listos para entablar una lucha jurídica y política para la defensa de los recursos que el presupuesto federal quito a sus estados, así como para evitar la extinción de 109 fideicomisos.