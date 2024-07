Sin seguridad no se realizarán elecciones extraordinarias en Chiapas: Dania Ravel

La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, advirtió que no se realizarán elecciones extraordinarias en tres municipios de Chiapas si no hay condiciones de seguridad.

De acuerdo con el calendario, la jornada electoral extraordinaria en los municipios chiapanecos de Capitán Luis Ángel Vidal, Pantelhó y Chicomuselo 一donde los comicios ordinarios se cancelaron el 2 de junio por la inseguridad一 se programó para el 25 de agosto, sin embargo, la consejera Ravel dijo en entrevista que si continúa la violencia se cancelarán los comicios para no poner en riesgo a la población ni a los funcionarios del INE.

“No vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, no vamos a poner en riesgo al electorado, al funcionariado de casilla y por supuesto tampoco a nuestro personal que está trabajando en campo. Si no existen las condiciones de seguridad para que se pueden hacer estos trabajos, que se puedan hacer las elecciones, pues simplemente no se van a llevar a cabo como no se llevaron a cabo en el proceso electoral ordinario”, dijo.

El INE apenas tendrá 40 días para organizar los comicios en estos territorios en los que grupos criminales se disputan el control y en donde hay desplazamiento forzado de habitantes que huyen de la violencia, como es el caso de 400 habitantes de Chicomuselo que huyeron de su comunidad tras ser atacada con un dron cargado de explosivos.

Por lo anterior, la consejera Ravel reconoció que el INE no ha pensado en algún mecanismo para que los desplazados voten en los lugares donde se resguardan y por ello se contempla la cancelación de los comicios extraordinarios.

“Nos dieron muy poco tiempo para poder hacer este proceso electoral extraordinario, tan sólo 44 días, en ese tiempo tan acotado incluso para hacer los trabajos que solemos hacer un proceso ordinario, pues es muy complicado y mucho más entonces pensar en algún mecanismo adicional como una votación anticipada o una votación desde otro lugar este no no nos dan incluso los tiempos para pensarlo así”, dijo.