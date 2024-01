Acapulco restablece a cuentagotas el transporte; persiste miedo en choferes

El servicio de transporte público en Acapulco comenzó a regularizarse este sábado, confirmó el director de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, Arturo Salinas Sandoval, quien admitió que todavía la movilidad no está al cien por ciento debido a que hay temor de los transportistas y no todos circulan.

Salinas Sandoval refirió que la cobertura de las rutas será paulatina, pero ya no es como el jueves cuando por la falta de unidades se desquicio a la ciudad. "Hay temor y no todos los trabajadores del volante están circulando".

En un recorrido por el puerto se observó que ya había movilidad en las rutas de Renacimiento, Zapata, Vacacional, Coloso y Colosio, pero aún había escasez de unidad en la zona Poniente, en la ruta de las Urvan de los Bienes Comunales al Coloso.

Adolfo, trabajador de un hotel sobre la Costera Miguel Alemán, comentó que salió una hora antes de lo habitual de su casa con la idea de que tenía que caminar para llegar a su destino, pero se sorprendió cuando vio que ya había servicio de transporte público.

“Hoy voy a llegar temprano a mi trabajo, pensé que otra vez no habría transporte, por eso salí una hora antes, para caminar, pero me llevé la sorpresa de que ya circulan, no muchos, pero hay movilidad que es lo más importante”, comentó.

Anahí, quien es encargada de una tienda, comentó que este sábado no tuvo problemas para abordar una unidad de transporte, a pesar de que su patrón le dio tolerancia de llegar hasta una hora más tarde.

“Mi jefe me dijo que podía llegar una hora tarde, pero que no faltara porque las ventas apenas se están recuperando luego de que la tienda estuvo cerrada a causa del huracán Otis, pero no tuve problemas para tomar la Urvan y llegue más temprano de lo habitual”, contó.

Ayer, El Sol de México publicó que usuarios denunciaron que las pocas unidades que estaban operando cobraban hasta cinco veces más de lo normal. Por ejemplo, que en vez de cobrar 20 pesos por viaje pedían 100 pesos, de lo contrario negaban el servicio.

Alemán, avenida Cuauhtémoc, zona Diamante y La Cima para verificar que todos los trabajadores del volante cobren lo que marca la tarifa oficial del pasaje.