Autoridades no respetan plan de seis horas de agua diaria en Monterrey

Monterrey- Al entrar en marcha la entrega de agua solamente por seis horas, cientos de personas protestaron porque en algunos sectores no llegó el líquido, por lo que salieron a las calles a exigir el suministro.

Mientras tanto, tras de que el gobernador subió a sus redes una fotografía con un rapero extranjero el cual rescató, pues estaba retenido por cuestiones migratorias, miles de regiomontanos se lanzaron contra Samuel García por la falta de agua, y censuraron que realice esas acciones cuando hay un gran problema.

En sectores de los municipios de Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Pesquería, Zuazua y El Carmen, así como Monterrey, los vecinos amanecieron sin agua y no llegó en las horas anunciadas.

Los noticieros de televisión y radio locales se inundaron de quejas de las familias afectadas, ya que los reclamos a la autoridad se intensificaron pues se levantaron temprano para acumular agua, pero no tenían.

Durante meses las gente se ha preparado ante los diversos programas para cuidar el agua. Foto: Cuartoscuro

En Apodaca, al norte metropolitano, vecinos de Bosques Real dijeron que el agua llegó a las 3:40 de la madrugada, pero se les cortó el suministro a las 7:00 horas.

Los mismos reclamos se registraron en diversas colonias de la zona metropolitana, donde los vecinos se quejaban de que no se respetaron los horarios de 4 a 10 de la mañana.

En el municipio de Ciénaga de Flores los vecinos bloquearon una carretera por minutos y se surtieron agua de un arroyo cercano.

Martha Rodríguez, de la Colonia Las Quintas, en Guadalupe, dijo que se levantaba a las 6 pero ahora debió hacerlo a las tres, para aprovechar el agua, pero se tardó en llegar al menos hora y media.

"Aún no llega el agua, ¿dónde quedó el compromiso?, ya casi media hora de retraso y para cortarla, puntual, en Villas de San Carlos", subió una persona a sus redes.

El suministro de agua anunciado por por gobierno estatal, es de 4 a 10 de mañana al menos hasta el próximo mes de agosto.

Hay que aguantar vara: Samuel García

"Hoy amanecí y todos los medios traen el nuevo programa del agua, pobre de mi mamá, toda la mañana en el Instagram, pero hay que aguantar vara", comentó el gobernador Samuel García.

Mencionó que al personal de Agua y Drenaje de Monterrey les avientan piedras a sus unidades y prometió ir con ellos a Escobedo a hablar con los vecinos.

"No ganan nada aventándole una piedra al camión de Agua y Drenaje, a final de cuentas ellos no tienen la culpa, tampoco el director, él tiene que administrar un déficit, no sale agua en la llave y: Ingesu madre el de Agua y Drenaje, bueno, el Gober y todos'", agregó.

A su vez, Daniel García Rosales, dirigente de la delegación Nuevo León de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, mostró la preocupación por la medida de reducción en el suministro de agua

"Solicitamos que se pueda disponer de vehículos especiales para la distribución del agua y que se considere la necesidad de los restaurantes como algo primordial con accesibilidad en todos los sentidos para todo el gremio".