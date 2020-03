Autorizan desembarque a pasajeros del crucero Meraviglia en Cozumel

Quintana Roo.- Luego de que se descartara la existencia del Covid-19 en el crucero Meraviglia, que atracó en Cozumel, la empresa MSC Meraviglia informó que las autoridades mexicanas autorizaron el desembarco de los pasajeros.

“MSC Cruceros ha recibido la confirmación oficial de las autoridades sanitarias mexicanas, luego de las pruebas médicas realizadas durante esta noche, de que las dos personas a bordo del MSC Meraviglia en Cozumel están afectadas solo por gripe estacional y no por el coronavirus Covid-19. En consecuencia, el barco ha sido autorizado para el desembarco”.

Por otro lado, la misma noche del jueves, Jovanika Sheli, pasajera del crucero, publicó un video donde asegura que no hay nada que temer, que ella es tripulante del Crucero y vive en Playa del Carmen, señaló que está preocupa por la información que se ha dado respecto a los pasajeros con influenza.

“Es una compañía italiana y sólo hacemos el Caribe, no se nos dejó entrar a Jamaica, porque uno de los pasajeros tenía un síntoma de una gripa, no de Influenza, negativo a coronavirus, Jamaica por precaución dijo no; gran caimán ni siquiera quiso investigar, simplemente dijo no”.

Agregó que no están en cuarentena, que todo funciona de manera normal. Lógicamente los pasajeros están “conmocionados” porque quieren salir. Explicó que le preocupa Quintana Roo que es donde vive, pero que no hay nada que temer.