Personas varadas en bloqueo en la México-Puebla gastan cientos de pesos para poder comer

San Martín Texmelucan, Pue.- Los transportistas varados en las casetas de la autopista México-Puebla están gastando hasta 600 pesos en comida y expresan su preocupación por la seguridad, ya que esta es una zona conocida por los robos a transporte de carga.

Tras más de 32 horas de bloqueo en el kilómetro 70 de la autopista México-Puebla, instalado por ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan que exigen al gobierno federal el pago por sus tierras, los transportistas afectados señalaron que los precios de la comida se han triplicado, y las raciones son más pequeñas que las que normalmente se venden en la zona. Por ejemplo, una orden de tacos de canasta, que usualmente incluye cinco piezas, ahora solo tiene cuatro.



"Al compañero le vendieron un atole y una torta de tamal por 120 pesos", comentó uno de los transportistas. En este segundo día de plantón, han llegado a gastar hasta 600 pesos en alimentos. No obstante, reconocen que la gasolinera cercana les ha permitido usar el baño de manera gratuita.

México ¿Debes viajar a Puebla? Puedes pedir por teléfono vías alternas por el bloqueo en la autopista

Juan destacó que, para él, que no es empleado de una empresa, el estar varado por más de 32 horas ha representado pérdidas económicas significativas. Además, mencionó que no ha visto vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional. "Hacen rondines, pero no hay vigilancia continua".

Cabe destacar que, según datos publicados por El Sol de Puebla y de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, en el municipio de San Martín Texmelucan se han registrado 339 denuncias por robo a transporte de carga durante el primer semestre de 2024.

Por su parte, el transportista César pidió a las autoridades estatales y federales que "le den solución a esto, porque nosotros no tenemos la culpa de todo esto".



¿Cuánto cuesta quedarse varado en un bloqueo? 🤔💰 Vendedores de comida están haciendo su agosto y han triplicado sus precios 😱 #Puebla

📽️ @delreportero | @elsoldepuebla1 pic.twitter.com/KXtacRqZxG — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) August 8, 2024

Publicado originalmente en El Sol de Puebla