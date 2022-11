Consulado de EU pide a sus ciudadanos estar pendientes ante inseguridad en Nuevo Laredo

El Consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, quien alertó sobre enfrentamientos esta madrugada, relajó su alerta e informa que la situación se ha normalizado en esta ciudad que comparte frontera con Texas.

“El Consulado continúa monitoreando de cerca la situación de seguridad en la ciudad de Nuevo Laredo. El gobierno de la ciudad ha anunciado el regreso a las funciones normales, con la excepción de las escuelas. Las instrucciones para refugiarse en el lugar ya no están vigentes”, compartió desde su cuenta de Twitter @USAConNVL.

Te recomendamos: Violencia en Nuevo Laredo fue por detención de líder criminal: AMLO

Pidió a los ciudadanos de Estados Unidos mantenerse pendiente de la información que esta oficina emite.

“En el futuro, los ciudadanos estadounidenses deben consultar nuestros consejos de viaje para ciudadanos estadounidenses para Tamaulipas, México”, solicitó en otro tuit.

⚠️The Consulate continues to closely monitor the security situation in the city of Nuevo Laredo. The city government has announced a return to normal functions, with the exception of schools. Instructions to shelter in place are no longer in effect. — USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) November 28, 2022

El Consulado de Estados Unidos fue el primero en alertar

Este Consulado uno de los primeros organismos en alertar sobre este enfrentamiento, que se presentó en la madrugada, debido al arresto de un presunto líder criminal.

“Hay una situación de emergencia en Nuevo Laredo luego de una operación de arresto. Informes de disparos en múltiples lugares de la ciudad. Refugio en el lugar y en espera para obtener más información”, alertó.

Minutos después el Consulado informó que por seguridad las citas contempladas para hoy serán pospuestas.

“Debido a una situación de emergencia en la ciudad, serán reagendadas todas las citas programadas para hoy (28 de noviembre 2022) en el Consulado General de EUA Nuevo Laredo y el CAS. Nos pondremos en contacto contigo para reprogramar tu cita”, añadió en otro tuit.

Hubo 17 bloqueos en la frontera de Tamaulipas

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas fueron al menos 17 los bloqueos que integrantes de la delincuencia organizada interpusieron para evitar la captura o bien, rescatar a su dirigente.

Para tal tarea, fueron utilizados vehículos particulares que posteriormente fueron incendiados, situación que generó caos y temor entre los conductores que circulaban en estas zonas, incluso, algunos denunciaron en redes sociales el robo de sus unidades motrices.

Según la información estatal, se reportaron bloqueos y movilización de personas armadas en sectores de la zona norte de Nuevo Laredo, que comunica hacia la salida a Coahuila.

El reporte preliminar indicó que las colonias afectadas fueron: Infonavit, Colectiva, Buena Vista, Valle del Paraíso, Guerrero, Campanario, Voluntad y Trabajo, así como la carretera al aeropuerto, y las inmediaciones del Puente “Los Aguacates”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En tanto, el Consulado de EU, quien relajó su alerta en Nuevo Laredo reprogramará las citas que se tenían agendadas para este día.

Nota publicada en El Sol de Tampico