En riesgo, 74% de la captura de camarón por paro de pescadores

TAMPICO. Pescadores afirman que el retraso en la captura de camarón en el Golfo de México por la falta de apoyo federal en el precio del diésel ya pone en riesgo 74 por ciento de la producción del crustáceo en esa zona del país y se perderían al menos, siete mil empleos.

En junio, el gobierno federal eliminó el estímulo al diésel marino como parte de la redirección de todos los recursos que sean necesarios en el país al área de salud.

Al iniciar la temporada 2019-2020, el apoyo al combustible era de más de cinco pesos, 3.5 pesos directamente de Conapesca, y casi dos de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, se eliminó este último, quedando sólo 3.50 pesos, pero para este año no existe ningún presupuesto para apoyo en el diésel. La Confederación de Cámaras Industriales dijo, en su momento que quitar el subsidio al diésel afectará a 300 mil trabajadores que viven de la la captura del camarón.

Miller Alexander Longoria, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Tamaulipas, aseguró que por primera vez más de 300 embarcaciones se quedaron en los puertos del Golfo de México por la falta de apoyo y se prevé que el problema crezca cuando a finales de mes levanten la veda en el Pacífico, y de la parte de Campeche a Quintana Roo, en el Golfo de México.

La industria de la captura del camarón en Tampico genera más de cuatro mil empleos directos en operación de barcos, talleres y proveeduría, así como un número mayor de indirectos por la comercialización, como son plantas de procesamiento, industrialización y prestación de servicios, detalló el líder pesquero.

Alexander Longoria aclaró que de la industria camaronera subsisten de manera global más de siete mil personas en la región que, desde mayo pasado, están inactivas por la aplicación de la veda anual que concluyó el pasado martes.

Tamaulipas y Veracruz participan con 74 por ciento de la producción de camarón en el Golfo de México. Del total de captura de estos estados, el primero aporta 88 por ciento, y el segundo 12 por ciento.

El abastecimiento de combustible a cada barco requiere, por viaje, de una inversión inicial de 430 mil pesos en promedio y a los cuales se suman recursos adicionales como salarios, alimentación y reparaciones, aclaró Longoria. Bernardo Hernández Guzmán. presidente de la Federación de Cooperativas de Pesca de Úrsulo Galván, Veracruz y Antón Lizardo, indicó que de prolongarse el paro de actividades de pescadores en la zona de Alvarado será hasta el próximo año que habría serías afectaciones en el abasto de producto y precios. “Su producción es importante y habría un desequilibrio porque las granjas acuícolas no podrían cubrir todo el abasto”.

Hernández Guzmán aclaró que en el mercado de pescadería, pese a que el paro ya lleva cinco días, la actividad continúa normal, incluso, al no haber camarón, la gente buscará el pescado y otros productos que son distribuidos por los ribereños.

El capitán de barco Mauro Castro Quintero dijo que por primera vez en la historia la mitad de la flota camaronera de Mazatlán no saldrá a la pesca, con lo que se perderán alrededor de cuatro mil empleos pesqueros. Reveló que los grandes empresarios, que tienen entre 20 y 50 barcos, no sacarán ni la mitad de su flota, y de los pequeños no saldrá ninguno por- que no cuentan con recursos.

Líderes pesqueros de Mazatlán aseguraron que a pesar de que la industria pesquera forma parte de las actividades esenciales, y contribuye a la seguridad alimentaria, no existe interés por parte de la autoridad para garantizar un precio justo y competitivo en los energéticos. Con información de Ingrid Ruiz/Diario de Xalapa y Marimar Toledo/El Sol de Mazatlán