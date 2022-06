Grupo armado roba pipa de agua en municipio de Nuevo León

Monterrey.- Una pipa de agua fue secuestrada el miércoles por un grupo armado en la Colonia Independencia, al sur de Monterrey, Nuevo León. La pipa iba a dejar el agua entre el cruce de las calles Tepeyac y Peña y fue robada por al menos 14 personas armadas.

De acuerdo con el reporte de la diputada local del PRI, Perla Villarreal, se solicitó el apoyo de la policía de Fuerza Civil y pidió al gobierno que se vigile la entrega del líquido en sectores que presentan riesgo en la seguridad.

Te puede interesar: Se registra fuga de miles de litros en acueducto de la Presa El Cuchillo, NL

Hombres vestidos de militares se llevaron la pipa

“Eran entre las 3 y 4 de la tarde cuando se empieza a suscitar una problemática entre los propios vecinos, pues querían que se llenara una cisterna, otros en otra, y otros más que se llenara el tinaco que está en la calle Tepeyac y Peña. De repente 14 hombre armados y vestidos como militares nos dicen que la pipa no se va a mover, sino donde ellos dijeron”, dijo la diputada.

Presunta vestimenta del grupo armado que secuestro la pipa de agua / Cortesía: Diputada Perla Villarreal y vecinos

"Esas personas armadas bajaron, los vecinos se molestaron, empezó el ajetreo y la pipa se fue a donde dijeron, y pues la violencia ya está creciendo y es ya muy peligroso, por eso hacemos un llamado a Fuerza Civil para que estén presentes y nos den seguridad, necesitamos a lo mejor que Fuerza Civil nos apoye cuando vayan las pipas".

Sociedad El 90% de las colonias en Escobedo están sin agua: alcalde

Los hechos se registraron el pasado miércoles y Villarreal alista una denuncia legal para este viernes, sin embargo, demanda la presentación de Fuerza Civil para evitar que se genere la violencia ante la crisis del agua.

"No he presentado una denuncia, entiendo lo que está pasando, pero sí la estamos trabajando porque no podemos estar así, ya hay peleas entre vecinos y pues no podemos permitir que esto siga, en este caso, mi equipo y el chofer de la pipa estaban muy asustados, pero se optó por llevar la pipa a donde ellos querían para no generar una situación mayor.

De acuerdo a la diputada Villarreal, el agua no se las regala el estado ni el municipio, sino que es costeada por ella, por lo que pide seguridad para seguir con el apoyo.

La colonia Independencia ha estado hasta un mes sin agua y hemos llevada pipas a ciertos puntos, a tinacos cisternas que alimentan la parte alta del cerro, dijo la diputada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La diputada busca reunirse con el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci, "porque estamos en riesgo no sólo nosotros, el equipo, los piperos, sino los vecinos también, además de que empiezan a suscitarse este tipo de problemas por el agua", añadió.