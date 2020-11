Pati exprime su sueldo ante el hambre y discapacidades de sus hijos

Guadalajara, Jalisco.- (OEM-INFORMEX) A pesar de que su fuente de empleo no la ha perdido, Patricia Chávez, y sus tres hijos, se las han visto difícil para poder subsistir durante la pandemia, y es que, con la reducción de salario que le hicieron en su trabajo, han dejado de lado varios gastos para poder comer.

Dos de sus hijos, el mayor y la menor, son de condiciones especiales, y aunque Pati hace rendir el tiempo para que estos también sean atendidos médicamente, refiere que cada vez es más difícil hacerlo a falta de apoyos.

"Me bajaron mi sueldo y también mi jornada de trabajo, también tenía el apoyo de estancias y me lo quitaron, y aunque antes de la pandemia habían abierto convocatoria (en Guadalajara) me comentaron que los recursos se habían ido a despensas, entonces que ya no iba a haber ese recurso. Estaba en el programa de jefas de familia, y me dicen que no hay recursos".

Con un sueldo mensual que no sobrepasa los 4 mil pesos, Pati expresó que la mayoría del gasto se le va en comida, para lo cual también tiene que arreglárselas a fin de hacer rendir la despensa y que no se queden sin comer algún día.

Ella y sus pequeños viven por la zona de San Juan de Dios, en un departamento de un multifamiliar, por el cual pagan de renta muy poco gracias a la ayuda del DIF, sin embargo, la preocupación está latente, pues sus niños requieren atención y con las repercusiones de la pandemia por Covid-19 teme quedarse de un momento para otro sin empleo, y por ende sin recursos y el seguro médico.

"Mi niña, la más pequeña, tiene seis años, tiene Síndrome de Down, y mi niño de 13 años tiene discapacidad intelectual, TDH y es desafiante a la autoridad. He buscado ayuda para él, quien es quien más necesita tiempo, y no hemos encontrado ninguna institución, y ahorita (con la pandemia) pues se están quedando en casa solos".

Lamenta la poca ayuda recibida de parte de autoridades, pues comenta que también ha tratado de adquirir despensas sin mucho éxito, por ello, espera que la contingencia no empeore, pues mientras ella pueda hacerlo seguirá trabajando para llevar el sustento a casa.

