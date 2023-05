Hallan sin vida a Carlos Ontiveros, hijo de ex fiscal para desaparecidos en BC

Tijuana.- Colectivos de Búsqueda de Baja California, informaron del hallazgo sin vida de Carlos Ontiveros, desaparecido desde el pasado 23 de abril, quien era hijo de la extitular de la unidad de Personas Desaparecidas en la Fiscalía de Baja California, Diana Loza.

“Qué bueno que encontró a su hijo, aunque sea autoridad, sea todo, nadie merecemos pasar por estas cosas, pero la vida nos tocó vivir estas cosas, a ella le tocó, le doy gracias a dios que lo encontró, porque es tan difícil encontrar a un desaparecido”, declaró el presidente de la Asociación de Unidos por los Desaparecidos, Fernando Ortigoza.

El colectivo Todos Somos Carillo también dio a conocer el hallazgo de Carlos Ontiveros.

De acuerdo a información inicial, el cadáver fue localizado en el área del Mariano Matamoros.

La Fiscalía General de Baja California (FGE), a través de su departamento de prensa, confirmó que se halló un cuerpo de una persona con las características del joven, entre las que se encontrarían unos tatuajes.

Foto: Cortesía | Colectivo Todos Somos Erick Carrillo

De acuerdo a la institución no se puede confirmar, hasta que se haga el análisis forense y de ADN, que marcan los protocolos.

El martes pasado su madre Diana Loza, habló con El Sol de Tijuana, en relación a las búsquedas que se realizaban en la zona este de Tijuana, así como su malestar por la labor de las autoridades.

“Obviamente no estoy conforme, porque no veo nada claro, entonces como uno se va desesperando, porque pase un día, otro día, empiezas en la mañana y te llenas de energía para aguantar el día, llega la noche y no tienes nada y no puedes dejar de tener desesperación y no te sientes conformes con ese punto, quisieras que hubiera más esfuerzos para su localización”, respondía sobre la labor de las autoridades.

