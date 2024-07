Inseguridad no ha afectado a médicos, dice secretario de Salud de Michoacán

MORELIA. Sin riesgos y ningún incidente, médicos y pasantes continúan trabajando en los hospitales y clínicas de Michoacán aseguró el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Lázaro Cortés Rangel.

"Se han generado situaciones de confrontación entre personas pero no tienen nada que ver con el sector salud. No hay amenazas ni agresiones. Los centros de salud están trabajando en un clima de estabilidad y funcionan sin problemas", dijo el funcionario en entrevista con El Sol de Morelia.

El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay zonas a las que al personal de salud se le ha dificultado llegar por la violencia. Al respecto, Cortés Rangel afirmó que no se tienen señales de alarma puesto que los especialistas no han recibido amenazas ni agresiones por lo que las unidades médicas están operando de forma normal.

Aunque el mandatario federal informó que es en el municipio de Buenavista, perteneciente a la Tierra Caliente, donde la inseguridad ha complicado que acudan los especialistas, el secretario de Salud indicó que no se tiene identificado alguno donde se les hayan restringido sus labores.

Lo anterior, argumentó, se debe a que existe un ambiente de respeto con la población por lo que "mientras el personal realice sus actividades con respeto no van a tener ninguna limitación ni restricción con nadie. Mientras sean respetuosos unos con otros, me parece que no tendremos problemas".

Manifestó que el 1 de agosto, una vez que los alumnos concluyan su servicio social, cuando se dé a conocer si durante su servicio social se presentaron hechos relacionados con la inseguridad.

"(Platicaremos con ellos para que no) se expongan a localidades donde no estén garantizada la seguridad", dijo.

