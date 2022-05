Mujeres en Guerrero buscarán revisión en investigaciones abiertas por delito de aborto

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres señaló que de acuerdo a datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Guerrero hay abiertas 28 carpetas por el delito de aborto que no fueron ejecutadas y con la aprobación de la Ley para la despenalización del aborto se derogan y ya no procede.

Sin embargo, las autoridades judiciales tipifican el delito de "homicidio en razón de parentesco" aquellas mujeres que han abortado espontáneamente o cuando ni siquiera sabían que estaban embarazadas y han sido acusadas y recluidas en penales de Guerrero.

Olimpia Jaimes López, representante legal de Mujeres Guerrerenses por la Democracia Asociación Civil, dio a conocer el caso de mujeres que fueron acusadas y recluidas por “Homicidio en Razón de Parentesco” como es el caso de Adriana Colmenares y el de Aurelia “N”.

Dijo que Adriana estuvo procesada y que debido al apoyo que recibió por varias organizaciones feministas, quienes la acompañaron en su proceso logró ser ex cancelada por ese delito de “Homicidio en razón de parentesco”.

Y en el caso de Aurelia ¨N¨, está recluida en el penal de Iguala por el delito de “Homicidio en razón de parentesco”y realmente fue por aborto espontáneo, que ella no buscó y fue un embarazo no deseado producto de una violación.

Mujeres podrán ahora decidir sobre su cuerpo. / Foto: Cortesía | Olimpia Jaimes

Explicó que en el caso de Aurelia, hay ya una sentencia de la magistrada Indalecia Pacheco que está recomendando que se revise su caso para que se aplique ahora el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos y se le juzgue con enfoque de género e interseccional, porque es una mujer indígena donde no tuvo acompañamiento de interprete.

La activista y representante legal de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Asociación Civil, comentó que los organismos defensores de derechos humanos están recomendando que se revise su caso con esos enfoques.

“Entonces si hay mujeres criminalizadas por abortar y estas modificaciones aprobadas al código penal 499 permitirá que las mujeres que ahora aborten no sean criminalizadas”.

Dijo que durante 30 años han pugnado para que en Guerrero se reconozca y se atienda esta problemática donde las mujeres precarizadas que no quieren tener maternidades forzadas, sufren cuando se practican abortos clandestinos poniendo con ello en riesgo su salud y vida.

“Con la aprobación de este dictamen de modificaciones al código 499 se está homologando el código penal Guerrerense en la mayoría de sus artículos con lo indicado por la suprema corte de justicia de la nación”.

Refirió que ahora hay más cobertura legal para exigir al Estado donde las condiciones de infraestructura deberán de ser de calidad, se deberá contar con insumos sanitarios suficientes, así como personal médico capacitado que proporcione atención integral a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo no deseado.

Por su parte, Viridiana Gutierrez Sotelo, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres dijo que se hará una revisión para dar el acompañamiento a mujeres procesadas por este delito en Guerrero, sin embargo de acuerdo a los últimos datos del Secretariado Ejecutivo hay 28 carpetas abiertas por el delito de aborto.

“Mujeres que fueron denunciadas por abortar, estas 28 carpetas existen y no están ejecutadas, las mujeres no están recluidas pero están abiertos los procesos y esas de entrada tendrían que derogar porque ya no aplican. Pero si hace falta hacer toda la revisión para encontrar esas otras que son por el delito de homicidio en razón de parentesco”, precisó.

Guerrero se convirtió en el octavo estado en aprobar el aborto. Foto: Cuartoscuro

Dijo que a las mujeres no las acusan por aborto y hasta este miércoles, el código penal señalaba a que las personas que se practicaran un aborto iban a tener una pena de dos a cuatro años, pero las autoridades judiciales acusan a una mujer de matar a sus hijos y eso se llama “Homicidio en razón de parentesco” y las penas van hasta los 30 años.

“Si se hace una búsqueda rápida de estos delitos cometidos en contra de las mujeres no se va encontrar por el delito de aborto, sino homicidio en razón de parentesco y hay que ver cuál ha sido el contexto en las mujeres que cometen presuntamente ese delito y se va encontrar muchos casos que tienen que ver con abortos espontáneos, inducidos pero siempre dijimos que era injusto que si se están haciendo un aborto las condenen por Homicidio”.

Comentó que hace falta una revisión de cuántas mujeres están recluidas por el delito de “Homicidio en razón de parentesco”.

Informó que de acuerdo a una asociación civil de Guadalajara “Las Libres” estima que en México hay 200 mujeres recluidas por el delito de “Homicidio en razón de parentesco” y en Guerrero hay varios casos, pero la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres revisara si es necesario penal por penal para saber cuantas mujeres están procesadas por este delito.

Guerrero es la octava entidad federativa en alcanzar este avance en el marco legal de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres

Las otras entidades son Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa.

