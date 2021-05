No quiero refugio: el viacrucis de una madre migrante para cuidar a su hija enferma

Una madre migrante desesperada, solicita la ayuda de las autoridades de migración en Tapachula para que le emitan un permiso para poder ir a cuidar a su hija Andy Carolina Sosa Rodríguez, que se encuentra en Monterrey enferma de VIH y al mismo tiempo Tuberculosis y se encuentra sin esperanzas de vida.

Amparo Rodriguez Galindo, madre de la migrante, destacó que ha solicitado la ayuda del Instituto Nacional de Migración (INM), relató que su hija está conectada a un respirador artificial, por lo que únicamente busca una estadía temporal en lo que resuelve la enfermedad de su hija que requiere su ayuda.





Únicamente mi petición es que me dejen ir a Monterrey para cuidar a mi hija

Amparo Rodriguez Galindo, madre migrante





“No quiero refugio o documentos para permanecer en México, tampoco ir a los Estados Unidos, únicamente mi petición es que me dejen ir a Monterrey para cuidar a mi hija”.

La madre hondureña, indicó que cuenta con la constancia del hospital donde está internada su hija y el reporte médico, sin embargo, las autoridades de migración no se han sensibilizado con su caso para poder emitirle un permiso temporal para ir exclusivamente a la ciudad de Monterrey.

Añadió que no se arriesga viajar de manera irregular porque la pueden detener al salir de Tapachula, asegura que su hija enferma, es también madre pero se trata de una menor que no puede atender la situación de su mama, por ello, es necesario ir ayudarle.

“Necesito ir a ver a mi hija, necesito ver a mi hija, fui a Comar y a migración, pero me dicen que no me dan ningún permiso, sin embargo, seguiré intentando hasta que me ayuden”.

La principal petición es que el gobierno mexicano, le pueda otorgar una ayuda humanitaria para poder ir a ver la situación de su hija, porque está conectada a un respirador, pero si se lo quitan se muere.

Destacó que migro de Honduras a México, exclusivamente por un tema de salud de su familiar, pero pretender regresar a su país de origen.

“ A Comar no le gusto que le dijera la verdad y prácticamente no puedo mentir y ese es el problema de estar esperando desde hace tres meses en busca de un documento que me permita viajar a Monterrey”, finalizó