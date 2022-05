Padres de Ángel Yael exigen justicia tras liberación de su presunto asesino

Norma Lucía Rangel y Gerardo Campos, padres de Ángel Yael, joven estudiante de la Universidad de Guanajuato quien perdiera la vida luego de que un elemento de la Guardia Nacional le disparó sin motivo aparente, calificaron de indignante la resolución del Juez Federal de Control de no vincular a proceso al uniformado detenido y que hoy fue puesto en libertad.

Lo anterior lo manifestaron a través de una circular, en la que lamentaron la decisión emitida por el juez, al tiempo que exigieron justicia y se aplique la ley para quien le arrebató la vida a su hijo y además causó lesiones a otra joven más.

De igual forma pidieron a las autoridades competentes que el actuar de los jugadores esté apegado a derecho, ya que la resolución dictada refleja la deficiencia en los órganos de justicia en el país.

"El responsable de la muerte de mi hijo, Ángel Yael Ignacio Rangel, ha sido liberado. El juez federal de control determinó no vincularlo a proceso.

"Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune. Pedimos que su caso sea el inicio de un camino distinto, que estas historias dejen de ser cotidianas, basta ya de vivir acostumbrados a estas injusticias", refiere el comunicado.

De igual forma expresaron que la vida de su hijo no será devuelta, sin embargo, el buscar justicia por su asesinato es una de las causas que de manera decidida han emprendido.

"Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente de que esto puede parar para que no haya un ángel más que ninguna madre tenga que vivir esto", (sic).

Además informaron que por medio de la Oficial Mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, se les propuso una reunión, la cual rechazaron.

"Por este medio informamos que por el momento no aceptaremos la reunión que nos han propuesto con la Guardia Nacional (...) esperaremos hasta que haya una explicación que consideremos justa y que sea congruente con los hechos", agregó.

Asimismo refieren que esperan acciones inmediatas por parte del Ministerio Público Federal, además de una investigación profunda de los hechos.

"Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país si puede ser diferente.

¡Hagamos justicia en memoria de Ángel, para beneficio de todos los estudiantes del país!", concluyó carta.

Publicado originalmente en El Sol de León