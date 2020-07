Reactivamos la economía, no la vida social: Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, lamentó que, la población haya reactivado la vida social y estén saliendo a todos lados, cuando lo que se se acordó desde el pasado 02 de julio fue abrir la actividad turística para generar recursos y mantener los empleos de más de 20 mil ciudadanos.

Durante su participación en la conferencia diaria de actualización de casos de Covid-19, el mandatario estatal, señaló que, mañana jueves tiene una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación sobre el semáforo nacional donde le darán a conocer los avances o retrocesos de Guerrero.

Para disminuir los contagios de COVID19, reforzamos y mantenemos la estrategia conjunta de sanitización en espacios como mercados, unidades y paradas de transporte público. Te pedimos que tú también fortalezcas las medidas sanitarias individuales como uso de cubrebocas. pic.twitter.com/3xHG3A9i25 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) July 14, 2020

"La prioridad es atender el tema del Covid y la apertura de la economía, la reactivación económica que no es reactivación de la vida social, espero que no haya confusión no es para ir donde sea, lo que requerimos es ingreso y más empleos", explicó.

Pidió también a los ciudadanos cuidar a los niños y sobre todo a los adultos mayores de 60 años que en este momento representan el 66 por ciento de los fallecimientos en Guerrero por coronavirus, por lo que son el grupo más vulnerable de todos.

Recuerda que ampliamos el periodo de funcionamiento de los comedores comunitarios en Guerrero, respeta las medidas sanitarias y permite que te tomen la temperatura, atiende las indicaciones de elementos de Ejército y Marina que nos apoyan con la operación de este programa. pic.twitter.com/dxvR7qkJo2 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) July 15, 2020

Detalló que, su gobierno continúa trabajando en la dotación de medicamentos y equipo para los hospitales de la entidad, así como ampliar los espacios para la atención a los pacientes más graves, con el apoyo del INSABI, IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud estatal.

Astudillo Flores, agradeció a la embajada de Israel en México, por la donación que hicieron al estado de Guerrero de 19 mil 800 cubre bocas, 225 botellas de gel antibacterial y 47 cajas de guantes de látex para el personal médico y población vulnerable durante la actual emergencia sanitaria.

