Sujeto se hace pasar por paciente y abusa de una doctora en La Paz; médicos exigen justicia

Un sujeto que se hizo pasar por paciente, abuso sexualmente de una doctora al interior de su consultorio ubicado en una farmacia de la colonia El Manglito en La Paz, Baja California Sur.

Todo comenzó cuando el sujeto ingresó con la doctora supuestamente para una consulta, sin embargo, el hombre la amenazó con un cuchillo, la metió al baño, la amordazo y luego de amarrarla abusó de ella.

Fue alrededor de las 18:00 horas, que se activo la alarma de la farmacia y se realizó un reporte al 911 solicitando la presencia de las autoridades.

Al lugar acudieron oficiales, quienes entrevistaron a los encargados de la farmacia, así como a la víctima que describió la vestimenta del hombre con pantalón de mezclilla, suéter gris y gorra gris.

Asimismo, reveló que tras violarla, el sujeto salió huyendo con rumbo desconocido.

El caso fue tomado por agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), sin que hasta el momento se haya dado con la identidad y paradero del acusado.

Médicos exigen justicia

Ante este hecho atroz, personal médico de La Paz convocó a una manifestación esta tarde para exigir justicia.

El personal médico refirió que no pueden dejar pasar estos hechos sin unirse y apoyar a la colega que fue violentada, señalan que, de no tomar cartas en el asunto están en riesgo medicas que trabajan en estos lugares. Señalaron que presionaran alzando la voz para que la sociedad sepa lo que ocurrió, quieren que las autoridades y Fundación Best hagan lo que corresponde.

Decenas de personas se reunieron en el malecón de La Paz para exigir justicia por la médica violentada. Foto: Adriana Márquez | El Sudcaliforniano

Desde muy temprano médicas y médicos de farmacias similares dejaron un letrero en el consultorio: “Cerrado, apoyando el paro de actividades por la violación de una doctora en el consultorio”.

La manifestación se dio cita en punto de las 19:00 horas en el malecón de La Paz, donde marcharon vestidos de blanco para exigir justicia por la médica violentada, bajo la consigna “Todas somos ellas”.

Las personas que acudieron a la protesta aseguran que medicas que trabajan en consultorios privados se encuentran expuestas y con temor de trabajar al saber que pueden resultar violentadas.

Los manifestantes caminaron kilómetros con banderas blancas, globos y carteles con mensajes como: “Sin justicia no hay paz” “Justicia x la doctora” “No fue la ropa, no fue el lugar” “Merecemos seguridad y justicia” “queremos justicia”.

