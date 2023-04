Velan a fallecidos por presunto ataque de la GN a camioneta en Nuevo Laredo

Miriam y Felipe, las personas que murieron presuntamente por disparos de elementos de la Guardia Nacional (GN) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron velados por sus familiares.

“Que se haga justicia, porque un bebé inocente que no tenía nada que ver, esta chamaca no tenía nada que ver, nada malo, era una niña todavía” señala Guadalupe, cuñada de Miriam, quien murió a consecuencia de los impactos de bala junto con su bebé nonato.

¿Qué ocurrió en Nuevo Laredo?

De acuerdo con las declaraciones que los familiares de las víctimas dieron al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, este hecho ocurrió la mañana del pasado 16 de abril, cuando cinco personas integrantes de una familia viajaban en una camioneta guinda sin placas, sobre el libramiento Mex II a la altura del kilómetro 8, en Nuevo Laredo.

En este momento, la unidad fue perseguida supuestamente por una patrulla de la Guardia Nacional, que les disparó, lo que ocasionó que chocaran con un muro de contención. En ese momento, aseguran, el personal de la GN les pidió que corrieran aunque terminaron por dispararles a todos.

Según la narración, hubo al menos 86 disparos, aunque se responsabiliza principalmente al elemento artillero de la patrulla.

Los afectados afirmaron que cuando los efectivos se percataron de que la familia no había realizado ningún acto ilícito, se fueron del lugar sin ofrecerles ayuda.

Velaron por separado a los fallecidos

Miriam de 15 años de edad, embarazada de 8 meses de una niña y que se encontraba a pocos días de realizar su baby shower, fue velada por sus familiares en su domicilio, mientras que su pareja sentimental, Luis Adán, permanece hospitalizado en hospital privado.

Los afectados afirmaron que cuando los efectivos se percataron de que la familia no había realizado ningún acto ilícito, se fueron del lugar sin ofrecerles ayuda | Cortesía: Luis Valtierra

“En lugar de ayudarla, le decían -los elementos- que corriera para dispararles si no traía ningún arma. ¿Por qué se ponen a hacer eso? mirando que está embarazada todavía más aún. Son personas que no tienen corazón, no tienen sentimientos”, aseguró la cuñada de la joven que será sepultada esta tarde junto con el cuerpo de su bebé.

Felipe de 54 años, quien tras el choque no logró correr y se quedó dentro de la camioneta, para después morir prácticamente camino al hospital, fue velado en una funeraria de esta ciudad.

“Hasta el momento la Guardia Nacional no ha brindado algún informe del porqué de los motivos y pues la verdad, pues se nos hace que es una injusticia, porque no había motivos por cuales haber disparado en contra de la familia”, dijo Sergio, hijo de Felipe quien trabajaba en una vulcanizadora.

“Ahorita estamos en un estado de que no podemos creer todavía lo que lo que pasó”, añadió.

En Nuevo Laredo existe personal de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigando este caso donde presuntamente la Guardia Nacional atacó a una familia, no se ha emitido información oficial.

