"Tenemos todo un contexto para atender a la población" Cruz Cartellanos sobre arena del Sahara

El secretario de salud del estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, vuelve a dar la nota cuando este viernes fue cuestionado acerca de la posible presencia de las arenas del Sahara en el estado,

La respuesta del funcionario sorprendió debido al aparente desconocimiento que se dejaba entrever en lo que decía al referirse a las consecuencias de esta arena como si se tratara de una enfermedad.





Todo lo que llega es objeto de vigilancia epidemiológica y de estudios de laboratorio, de manera tal que tenemos todo un contexto para proteger a la población.

Cabe mencionar que este fenómeno de las arenas del Sahara ocurre cada año y fertiliza el Amazonas, lo sorprendente es que este 2020 ha logrado llegar mucho más lejos siendo perceptible desde Brasil avanzando por todo sudamerica y ahora podría también arribar a Chiapas acerca de lo cual el secretario comentó:





Lo que llegue aquí es revisado de todas formas, los filtros sanitarios se establecieron para eso, por eso nosotros no tenemos ningún contagiado en ningún lado, porque justo pudieron ser filtrados y lo que llegara pues, con todo y lo que llegara.

Desde la perspectiva de que las arenas podrían ser consideradas algo que pueda pasar por un filtro sanitario Cruz Castellanos insistió en que no habrá ningún problema, "nosotros tenemos blindado en estudios de laboratorio, en revisión, en sintomatología, no tenemos mayor problema”, insistió el responsable de la salud de los chiapanecos.





Al principio de la pregunta, Cruz Castellanos respondió: “La llegada de ningún extranjero, de ningún mexicano, de ninguno de los que viene a Chiapas vulnerado, ni puede vulnerar a Chiapas, porque tenemos el gran filtro del aeropuerto donde todos pasamos”.

Por la mañana, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, informó que desde el jueves se activaron los protocolos del Sistema de Protección Civil porque se está anunciando y ya está en el estado de Tabasco, nuestro hermano vecino, el polvo del Sahara.

Quiero decirles que tomemos nuestras precauciones, porque este polvo del Sahara, de acuerdo a recomendaciones de Protección Civil, tiene efectos benignos para la agricultura, pero hace daño al sistema respiratorio de los seres humanos.

El mandatario expuso que se prevé que el polvo del Sahara esté arribando al norte del estado de Chiapas, principalmente en la zona Selva por el municipio de Benemérito de las Américas, y otros municipios más, por lo que el llamado es a tomar precauciones.

No está por demás que tomemos nuestras precauciones en todo el estado de Chiapas, porque ahora en tiempos de lluvia, con esta pandemia del Covid 19 que estamos viviendo, el polvo del Sahara nos haría daño a nuestro sistema respiratorio, si no hay necesidad de salir de la casa, no hacerlo, puntualizó.





