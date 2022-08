Tras bambalinas | ¡Al gobierno de Unión Juárez no le ayudan sus funcionarios!

Enel municipio de Unión Juárez, que si usted no lo sabe también se le conoce como la Suiza chiapaneca, así le bautizó el presentador Raúl Velasco del programa familiar “Siempre en Domingo”. Para muchos fue una exageración hacer este comparativo, pero para quienes han viajado y conocen los países europeos saben que no se alejó de la realidad.

UniónJuárez es un municipio enclavado en las faldas del volcán Tacaná, mismo que comparte México y Guatemala; la exuberante belleza natural de este rincón de la patria olvidado, sigue siendo un referente importante en cuanto a la atracción del turismo.

El actual gobierno municipal que dirige Isaías Verdugo oriundo del ejido Córdova Matazanos, de profesión contador y quizá muy bueno con los números, hoy está enfrentando algunos problemas que son herencia de administraciones de muchos años atrás, por ejemplo, la entrada a la cabecera municipal, una vía que corresponde a la secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno de donAMLO, le ha importado un cacahuate invertir y rehabilitar para mejorar este tramo carretero.

Transportistas y gobiernos pasados han tratado de componer con cemento, pero las lluvias que son muchas en esta zona vuelven a destruir lo arreglado. Actualmente los empresarios hoteleros y restauranteros han resentido de quizá una mala planeación de obras públicas del municipio, los trabajos llevan más de 15 días y quizá solo sirvan por poco tiempo porque vendrán los aguaceros fuertes y volverán a lo mismo, sin embargo urge se tomen cartas en el asunto.

Hace varios meses, para ser exactos en junio coincidí en un evento de la secretaría de salud con el Contador Isaías Verdugo me platicó de sus sueños y proyectos paraUnión Juárez, la película que me contó es hermosa la verdad sin embargo los tiempos y el presupuesto truncan los planes, y más aún si le sumamos la falta de compromiso, seriedad y responsabilidad de los funcionarios menores.

Yes que fíjese usted amigo lector, que desde quienes están al frente de turismo, la policía municipal, obras públicas y la casa de cultura pareciera que han llegado a sentarse a un escritorio y cruzarse de brazos porque un trabajo digno y de renombre que haya llevado a cabo a un año de estar al frente, simplemente dejan mucho que desear, esos son los puntos negros de un ayuntamiento que pondera la bandera de la Cuarta Transformación.

Al contador Isaías Verdugo lo conozco y podría decir cuál es su talón de Aquiles, pero hoy me queda claro, que a un año de su administración hay muchos pendientes que no ha podido solventar, quizá lo más sano sea hacer una reingeniería, re direccionar el barco o bien, como se dice pues, que corra a la gente buena para nada que tiene junto a él, esos que no sirven y que únicamente están ahí porque son parte de compromisos de campaña, por cierto, la campaña ya acabó.

UniónJuárez, con o sin apoyo del gobierno municipal en temas de turismo ha salido adelante, me consta porque lo he palpado. Los prestadores de servicios turísticos se han rascado con sus propias uñas para salir adelante, en este periodo vacacional por ejemplo, no hay un solo fin de semana que no se deje vera la gente subiendo a toda hora a la montaña para tomarse una deliciosa taza de café acompañada de pan que también se elabora allá, degustar una deliciosa parrillada del restaurante “El Laurel”, o bien ir a escuchar el ruido de los “chocoyos”, acompañado de la degustación del platillo de tu preferencia en la“Casa Grande”, de Santo Domingo donde por cierto tiene una administración pulcra y eficiente que ha sabido sacar adelante este barco pese a años críticos de pandemia y post pandemia. Nos leemos en la próxima.

