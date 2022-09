Tras Bambalinas | ¡Lluvias evidencian falta de trabajo preventivo!

Las lluvias fuertes de las últimas fechas nos están poniendo a pruebas a muchos y en otros casos ha dejado entrever la irresponsabilidad que existe en los gobiernos municipales, quienes cuentan con presupuestos especiales para poder realizar en tiempo y forma trabajos de prevención.

Fíjese usted amigo o amiga que me lee, en Villa Comaltitlán hay muchas familias que viven entre el agua, especialmente hablo de la comunidad Xochimilco dónde una ventana abierta del río Despoblado ha generado un desbordamiento y por ende la actual afectación.

Lo lamentable de todo este tema es que las autoridades municipales salientes fueron sabedoras en tiempo y forma del tema, pero no hicieron nada, en la actualidad quienes gobiernan están peor, porque no han acudido a apoyar a toda esa pobre gente que vive entre el agua.

Ojalá de verdad que el gobernador jale fuerte las orejas a los alcaldes de la costa especialmente, porque no están haciendo nada absolutamente en el tema de prevención.

El fin de semana llovió quizá por varias horas de manera intensa, varios ríos hicieron de las suyas y afectaron a varias familias, aquí otro tema es que, muchas personas siguen viviendo en zonas de riesgo. La autoridad ya les dijo que se vayan a otra parte, pero realmente no tienen para donde, el gobierno no ha puesto en marcha un programa de reubicación, también no quiere gastar en construir viviendas para las personas que corren riesgo o habitan una zona difícil.

El domingo fui a comer a Santo Domingo, a la casa de mi mamá y también observé que en la carretera, especialmente de Trinidad hacia mi pueblo se ha derrumbado un tramo considerable, que de seguir las lluvias así de intensas y fuertes , seguramente habrá más deslaves, mismos que dejaron incomunicadas a varias comunidades, por cierto esta ruta está considerada como de evacuación del Volcán Tacaná; el contador Isaías Verdugo alcalde de Unión Juárez, tendrá problemas graves sino hace algo de inmediato.

Lo cierto es que se comprueba una vez más lo que escribí hace varios días en este mismo espacio, en relación a Unión Juárez, para ser específico hablé que al ayuntamiento no le ayudan sus funcionarios “fantoches”, esos que pura selfi son y que de la administración pública saben lo que yo de gastronomía.

Las direcciones de ese ayuntamiento están patas arriba, las denuncias de la población que publican en redes sociales son diarias y lo peor es que esa gente sin campante haciendo como que trabaja, lo que se le olvida es que llegaron para servir a un pueblo y que cobran gracias a nuestros impuestos.

REFLECTORES

Allá en la Villa de Mazatán no cantan tan mal las rancheras, dicen que el “Brujo”, bueno el señor alcalde Pedro de la Cruz va celebrar el grito de independencia a puro balazo, y a quién no le guste que se aguante o se quede callado de lo contrario, los puede mandar a enfriar, así como amenazó al amigo periodista Arnulfo Escobar, quién ya puso denuncia formal ante la autoridad judicial. Ojalá que no la vayan a engavetar y que se haga justicia su caso. “No se mata la verdad callando periodistas”.

Contacto: checha.informa@gmail.com